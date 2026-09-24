Два года живет в машине, чтобы не платить за аренду: мужчина рассказал о своих расходах

Американец уже два года живет в Tesla вместо дома. Фото: скриншот из видео на YouTube/Nico Murillo

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Житель Калифорнии, США, Нико Мурильо уже два года использует Tesla Model X не только как автомобиль, но и как собственное жилье. Мужчина подсчитал, что ежемесячно тратит около 2200 долларов и больше не платит за аренду и коммунальные услуги.

Об этом сообщило издание Supercar Blondie.

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Мурильо ранее работал на предприятии Tesla в Фримонте. После увольнения в 2024 году он продал свой дом стоимостью 1,2 млн долларов, содержать который больше не мог. Полученные деньги мужчина решил отложить, а сам сосредоточился на развитии YouTube-канала.

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В качестве жилья Мурильо использует Tesla Model X. Автомобиль оснащён режимом Camp Mode, который позволяет поддерживать температуру и циркуляцию воздуха в салоне, а также обеспечивать доступ к питанию через USB и 12-вольтовые розетки ночью.

Одним из ключевых вопросов для такого образа жизни стала гигиена. Американец приобрел абонементы в круглосуточные спортзалы, где пользуется душем и туалетом. Ночует он в разных местах — в частности, в тихих жилых районах, возле круглосуточных спортзалов, на стоянках для грузовиков и площадках для отдыха.

По словам Мурильо, отказ от традиционного жилья позволил ему избавиться от расходов на аренду, электроэнергию, газ, воду и вывоз мусора. Он утверждает, что в своё время благодаря этому мог экономить около 1500 долларов в месяц, даже работая на обычной работе в GNC.

В то же время жизнь в автомобиле сопряжена с дополнительными расходами. В частности, сложнее экономить на питании, ведь нет обычной кухни, где можно регулярно готовить еду. На еду Мурильо выделяет до 800 долларов в месяц.

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Еще около 720 долларов в месяц уходит на регулярные платежи. В эту сумму входят медицинская и автомобильная страховка, абонементы в спортзал, мобильный тариф с точкой доступа и другие расходы.

В целом, по подсчётам американца, жизнь в Tesla обходится ему примерно в 2200 долларов в месяц. В эту сумму, по его словам, входят все его основные расходы.

Напомним, ранее мы сообщали, что неожиданный конфликт с соседями из-за обычной камеры на штативе заставил пользователей соцсетей бурно обсуждать границы частной жизни.

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