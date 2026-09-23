Упал с высоты девяти метров: в Колизее произошла трагедия со смертельным исходом

Трагедия в Колизее: 22-летний мужчина упал с высоты 9 метров и погиб / © Pixabay

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В Италии в знаменитом римском Колизее произошел смертельный несчастный случай. Во время монтажа новой системы освещения с высоты девяти метров упал 22-летний Андреа Моретти. От полученных травм он скончался.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Министерство культуры Италии.

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Моретти специализировался на высотных работах с использованием веревок и увлекался скалолазанием. В ту ночь он занимался установкой нового освещения на большой высоте. Во время работ молодой человек сорвался и упал с высоты примерно девяти метров.

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На место происшествия сразу же прибыли экстренные службы. Медики пытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось.

После трагедии Археологический парк Колизея в знак траура решил на один день закрыть для посетителей часть второго уровня, где погиб сотрудник.

Что именно привело к падению, пока неизвестно. Полиция выясняет обстоятельства трагедии. Министр культуры Италии Алессандро Джули выразил соболезнования в связи с гибелью молодого человека на рабочем месте.

Колизей был построен в I веке нашей эры. Амфитеатр мог вместить около 50 тысяч зрителей, а в древности там, в частности, устраивали гладиаторские бои и охоту на животных. В пиковые периоды достопримечательность посещают до 20 тысяч человек в день.

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В прошлом году возле Колизея произошёл ещё один серьёзный инцидент. 47-летний американский турист перелезал через металлическое ограждение, когда потерял равновесие и наткнулся на заострённый металлический элемент. Местные СМИ предположили, что мужчина хотел найти лучший ракурс или сделать эффектное фото.

Спасателям потребовалось более 20 минут, чтобы освободить пострадавшего. Его в тяжёлом состоянии доставили в больницу Сан-Джованни, где провели срочную операцию. Мужчине наложили более 80 швов, после чего медики сообщили, что непосредственной угрозы его жизни уже нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что 80-летний Ник Олсен из городка Тагби в Великобритании потерял обе конечности после того, как прошел 29 медицинских консультаций и обследований, прежде чем ему наконец поставили правильный диагноз.

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