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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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«Только наивные могут так думать»: министр обороны Италии сделал резкое заявление о России

По его словам, после четырех лет полномасштабной войны Россия стала сильнее, чем раньше.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Гвидо Крозетто

© Associated Press

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал европейские страны укреплять свои оборонные возможности и продолжать поддержку Украины.

Об этом Крозетто заявил во время визита в Польшу 15 сентября, сообщает «Польское радио».

Итальянский министр отметил, что Рим рассматривает поддержку Украины как вопроса государственного интереса всей Европы. В то же время, Италия считает важной поддержку Польши, ведь именно ее территория является частью восточной границы Европейского Союза и НАТО.

Только наивные могут думать, что Россия остановится в Украине. Будь это так, не было бы мобилизации 400 тысяч военнослужащих и наращивания военного потенциала», — пояснил министр.

Крозетто подчеркнул, что нынешняя Россия существенно отличается от того государства, которое Европа знала десять лет назад.

«Поэтому Европа должна развивать возможности по сдерживанию и обороне на самом высоком уровне», — добавил итальянский министр.

Кроме того, Крозетто заявил о готовности Италии поддержать польское правительство по развитию сети топливопроводов в Польше и других странах региона. По его словам, такая инфраструктура будет способствовать улучшению военной логистики и усилению оборонных возможностей всего Североатлантического союза.

Ранее сообщалось, что российские гибридные атаки на страны НАТО становятся более частыми и опасными, а в Альянсе предупреждают о риске дальнейшей эскалации.

Мы ранее информировали, что в Литве сообщили об уничтожении вошедшего в воздушное пространство страны беспилотника.

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