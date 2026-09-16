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«Только наивные могут так думать»: министр обороны Италии сделал резкое заявление о России
По его словам, после четырех лет полномасштабной войны Россия стала сильнее, чем раньше.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал европейские страны укреплять свои оборонные возможности и продолжать поддержку Украины.
Об этом Крозетто заявил во время визита в Польшу 15 сентября, сообщает «Польское радио».
Итальянский министр отметил, что Рим рассматривает поддержку Украины как вопроса государственного интереса всей Европы. В то же время, Италия считает важной поддержку Польши, ведь именно ее территория является частью восточной границы Европейского Союза и НАТО.
Только наивные могут думать, что Россия остановится в Украине. Будь это так, не было бы мобилизации 400 тысяч военнослужащих и наращивания военного потенциала», — пояснил министр.
Крозетто подчеркнул, что нынешняя Россия существенно отличается от того государства, которое Европа знала десять лет назад.
«Поэтому Европа должна развивать возможности по сдерживанию и обороне на самом высоком уровне», — добавил итальянский министр.
Кроме того, Крозетто заявил о готовности Италии поддержать польское правительство по развитию сети топливопроводов в Польше и других странах региона. По его словам, такая инфраструктура будет способствовать улучшению военной логистики и усилению оборонных возможностей всего Североатлантического союза.
Ранее сообщалось, что российские гибридные атаки на страны НАТО становятся более частыми и опасными, а в Альянсе предупреждают о риске дальнейшей эскалации.
Мы ранее информировали, что в Литве сообщили об уничтожении вошедшего в воздушное пространство страны беспилотника.