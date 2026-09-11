США требуют от союзников уничтожить МУС: в НАТО назвали заявление Вашингтона «шокирующим»

Белый дом / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки пытались привлечь союзников по НАТО в кампанию по «систематическому расформированию» Международного уголовного суда.

Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов.

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По словам трех дипломатов, в середине июля во время закрытой встречи 32 посла стран НАТО в Брюсселе представитель США Мэтью Витакер обратился к государствам Альянса с призывом помочь расформировать МУС и выйти из Римского устава — документа, на котором основывается деятельность суда.

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Витакер завершил свое выступление словами: «Мы будем внимательно следить за тем, кто стоит на стороне Америки».

Как отмечает издание, давление Вашингтона на союзников связано с опасениями США, что американские чиновники могут предстать перед МУС за военные преступления. Эти действия являются частью более широкой кампании администрации Трампа против международных институтов и правил, по мнению Вашингтона, ограничивающих свободу действий Соединенных Штатов.

Параллельно с выступлением Витакера представительство США направило делегациям НАТО документ, в котором говорилось о намерении Вашингтона систематически уничтожать потенциал МУС.

«Мы настойчиво требуем, чтобы вы немедленно приняли меры по выходу из организации», — говорится в документе, оказавшемся в распоряжении Politico.

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В нем также содержался призыв к союзникам оценить угрозу, которую МУС представляет для их стран, «публично осудить» суд за «превышение полномочий» и немедленно прекратить любую материальную поддержку этого института.

В то же время НАТО не является подписателем Римского устава. В МУС входят все страны Североатлантического союза, кроме Турции и США.

Один из дипломатов НАТО назвал призывы Вашингтона выйти из МУС «достаточно шокирующими». Другой дипломат сказал, что это было разочарованием.

По их словам, после замечаний Витакера, ставших дополнительным пунктом повестки дня встречи, Франция и Нидерланды выступили в защиту Международного уголовного суда и выразили несогласие с американской инициативой.

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Делегация США в НАТО не ответила на запрос Politico о комментарии. Французская сторона также отказалась от комментариев, однако отметила «непреклонную поддержку МУС» со стороны Франции.

Делегация Нидерландов сослалась на заявление министра иностранных дел страны, заявившее, что Нидерланды «полностью» поддерживают МУС.

Американские представители, как отмечается, поднимали вопросы МУС и во время двусторонних переговоров с европейскими странами. В то же время Госдепартамент США пообещал «усилить надзор за странами, которые отказываются осудить фальшивые власти МУС, в то же время полагаясь на американскую помощь».

На давление со стороны США отреагировал представитель МУС.

«Суд по-прежнему сосредоточен на выполнении своего мандата беспристрастно, независимо и согласно Римскому уставу в интересах жертв и в интересах справедливости. Несмотря на попытки помешать его работе, МУС остается непоколебимым и устойчивым», — заявил он.

Журналисты отмечают, что давление на МУС происходит, в частности, на фоне американской инициативы НАТО 3.0. Она предполагает, что Европа и Канада должны взять на себя большую ответственность за собственную оборону, тогда как вклад Вашингтона в военный потенциал и расходы Североатлантического союза будут пересматриваться.

Кроме того, в прошлом месяце странам НАТО направили анкету с просьбой высказать позицию по внешней политике США, в частности на Ближнем Востоке. Некоторые государства восприняли это как попытку заставить союзников присоединиться к общей линии Вашингтона в обмен на защиту со стороны Соединенных Штатов.

В то же время два дипломата НАТО считают, что Вашингтон вряд ли пытался таким образом напрямую заставить союзников согласиться с требованием МУС. По их словам, этот вопрос подняли как второстепенный пункт более широкой дискуссии.

Однако дипломаты признали, что обсуждать эту тему в рамках НАТО «гораздо чувствительнее», чем в других дипломатических кругах, поскольку Соединенные Штаты являются фактическим лидером Альянса.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Дональда Трампа намерена добиться фактического демонтажа Международного уголовного суда.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп издал указ о применении санкций в Международный уголовный суд за рассмотрение дел о военных преступлениях против премьер-министра Израиля и его бывшего министра обороны.

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