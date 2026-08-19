США ввели санкции против президентки МКС, выдававшей ордер на арест Путина

Путин / © Associated Press

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Соединенные Штаты ввели санкции против президента Международного уголовного суда (МКС) Томоко Акане. Она была среди судей, выдавших в 2023 году ордер на арест российского диктатора Владимира Путина из-за незаконной депортации украинских детей.

О новых ограничениях объявили 18 августа. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло гражданку Японии Томоко Акане в санкционный список SDN. Вместе с ней под санкции попал гражданин Сенегала Абдулайе Сэе.

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Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил решение политикой Вашингтона по МКС. По его словам, администрация Дональда Трампа считает, что суд пытается распространять свою юрисдикцию на граждан государств, не являющихся сторонами Римского устава, в том числе США и Израиля.

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Рубио также призвал другие государства сокращать финансирование и участие в работе МКС и заявил, что Вашингтон готов к дополнительным мерам против суда.

Санкции предусматривают блокировку активов Акане, находящихся в США или под контролем американских лиц. В то же время OFAC выдало специальную лицензию для сворачивания операций с лицами, внесенными в список 18 августа.

Акане и ордер на арест Путина

Томоко Акане была одной из судей Палаты предварительного производства МКС, которая 17 марта 2023 года выдала ордера на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львова-Белова. Их подозревают в военном преступлении - незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

После этого Россия объявила Акане и других представителей МКС в розыск. В марте 2024 года Томоко Акане избрали президентом Международного уголовного суда.

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США, как и Россия и Израиль, не являются государством-участником Международного уголовного суда. Администрация Трампа уже применяла санкции против представителей МКС из-за расследований в отношении американских и израильских чиновников.

Ранее США ввели санкции против прокурора МКС, выдавшего ордер на арест Путина

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