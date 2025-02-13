США ввели санкции против прокурора МКС, выдавшего ордер на арест Путина

Ограничения предусматривают заморозку всех активов в США для лиц, внесенных в санкционный список, а также визовые ограничения для должностных лиц МКС и членов их семей.

Вашингтон принял решение о введении санкций против должностных лиц Международного уголовного суда, в том числе против главного прокурора Карима Хана, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Новые ограничения предусматривают заморозку всех активов в США для лиц, внесенных в санкционный список, а также визовые ограничения для должностных лиц МКС и членов их семей.

Согласно официальному документу, в течение следующих 60 дней министр финансов США Скотт Бессент после консультаций с госсекретарем Марко Рубио должен подать отчет с перечнем лиц, которые попадут под действие санкций.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в среду, 12 февраля, принял решение о введении экономических санкций против пяти физических лиц. В частности, под бессрочные санкции попали гражданин Израиля Игорь Коломойский и граждане Украины Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Петр Порошенко и Виктор Медведчук.