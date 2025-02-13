Нефть не течет: дроны СБУ повторно вывели из строя станцию "Андреаполь"

Силы обороны наносить удары по критической инфраструктуре РФ, препятствуя ее финансированию войны против Украины.

В ночь на 13 февраля дроны СБУ нанесли повторный удар по нефтеперекачивающей станции "Андреаполь" в Тверской области РФ. Этот объект является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2, по которой нефть поставляется в российский терминал "Усть-Луга".

Об этом ТСН.ua сообщили собственные источники в Службе безопасности Украины.

В результате удара произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства (ЗРУ) и состава котельного оборудования. Из-за повреждения перекачки нефти была временно прекращена.

Это уже вторая атака на этот объект за последние две недели. Первая состоялась 29 января, тогда были повреждены фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, разлив нефтепродуктов и масштабный пожар.

По словам источника в СБУ, каждый день простоя этой станции приносит России десятки миллионов долларов убытков.

Эта нефтеперекачивающая станция является составляющей трубопровода, которым нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" на Балтийском море. Дроновые санкции СБУ против российского нефтяного комплекса будут продолжаться и дальше”, – отметил источник.

Напомним, хакеры Главного управления разведки Министерства обороны и Вооруженные силы Украины провели масштабную кибератаку на подрядчика "Газпрома" и 22 предприятия, обслуживающих нефтегазовую инфраструктуру РФ.

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