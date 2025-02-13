"Крыса" из ФСБ: суд избрал меру пресечения чиновнику СБУ

Адвокат фигуранта сообщил, что тот дал разобличительные показания против себя.

Суд избрал меру пресечения Дмитрию Козюре – руководителю штаба Антитеррористического центра СБУ, подозреваемому в работе на ФСБ России.

Об этом сообщило "Суспильне".

Мера пресечения Козюре предусматривает содержание под стражей до 11 апреля без права внесения залога.

На судебном заседании фигурант признал свою вину. Служба безопасности Украины подозревает, что Козюра сотрудничает с российской разведкой с 2018 года.

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Обвинение настаивало на том, чтобы суд взял подозреваемого под стражу без залога. Прокурор рассказал, что Козюра через мессенджер Signal дважды передавал ФСБ информацию о последствиях ракетных обстрелов. Прокурор также заявил о передаче фигурантом информации, содержавшей государственную тайну.

В свою очередь адвокат подсудимого настаивал на домашнем аресте. Защитник сообщил, что Козюра сотрудничает со следствием и дал разоблачительные показания против себя. Кроме того, по словам адвоката, у его клиента назначено медикаментозное лечение и высокое давление.

Напомним, накануне в СБУ сообщили, что разоблачили в своих рядах и задержали чиновника, который оказался "крысой" ФСБ. Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что было задокуменировано 14 эпизодов противоправной деятельности вражеского агента.