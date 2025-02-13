Нафта не тече: дрони СБУ повторно вивели з ладу станцію "Андреаполь"

Сили оборони завдавати ударів по критичній інфраструктурі РФ, перешкоджаючи її фінансуванню війни проти України.

У ніч на 13 лютого дрони СБУ завдали повторного удару по нафтоперекачувальній станції "Андреаполь" у Тверській області РФ. Цей об’єкт є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2, через яку нафта постачається до російського терміналу "Усть-Луга".

Про це ТСН.ua повідомили власні джерела у Службі безпеки України.

Внаслідок удару сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою (ЗРУ) та складу котельного обладнання. Через пошкодження перекачування нафти було тимчасово припинено.

Це вже друга атака на цей об’єкт за останні два тижні. Перша відбулася 29 січня, тоді були пошкоджені фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів та масштабна пожежа.

За словами джерела в СБУ, кожен день простою цієї станції приносить росії десятки мільйонів доларів збитків.

“Ця нафтоперекачувальна станція є складовою трубопроводу, яким нафта постачається в термінал "Усть-Луга" на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі”, – зазначило джерело.

Нагадаємо, хакери Головного управління розвідки Міністерства оборони та Збройні сили України провели масштабну кібератаку на підрядника "Газпрому" і 22 підприємства, що обслуговують нафтогазову інфраструктуру РФ.

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