Будівля зазнала значних пошкоджень / © ДСНС

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В Одеській області російські військові завдали дронового удару по супермаркету, є поранені.

У телеграм-каналах з’явилась інформація про те, що ворог завдав удару по населеному пункту Маяки — дрони влучили у супермаркет «Таврія».

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку.

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«Жахливий російський удар реактивним „Шахедом“ по звичайному магазину на Одещині. Росія продовжує свій кривавий терор. Магазин частково зруйновано, пошкоджені автомобілі. Троє людей поранені. На місці працюють усі необхідні служби, надають допомогу постраждалим», — зазначив він.

Атака по Україні — останні новини

Війська Росії вночі у четвер, 15 жовтня (від 18:00 14 жовтня), завдали удару по Україні двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 580 ударними БпЛА Shahed, «Гербера» та імітаторами «Пародія», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Уранці, 15 жовтня, російські війська атакували безпілотниками Дніпровський та Павлоградський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули двоє людей.

Росіяни атакували Тернопільщину ударними безпілотниками. Під удар потрапило одне із підприємств на Чортківщині.

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Кіровоградська область понад 10 годин перебувала під масованою атакою ворожих БпЛА. Є загиблі.

Дата публікації 13:42, 15.10.26 Кількість переглядів 95 Росіяни влучили дронами по супермаркету на Одещині - відео

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