Допомога Україні під загрозою?: що насправді вимагає Південна Корея від Києва

Південна Корея / © Associated Press

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Південна Корея запевняє міжнародних партнерів, що продовжить підтримувати Україну, попри дипломатичний конфлікт із Києвом через розголошення інформації про двох північнокорейських військовополонених.

Про це заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Південної Кореї Пак Ду Сун, пише The Korea Herald.

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Дипломатичний конфлікт із Києвом не змінить підтримку України з боку Сеула

Сеул заявив, що й надалі підтримуватиме Україну «як відповідальний член міжнародної спільноти», а суперечку з Києвом розглядатиме окремо від питань допомоги.

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«Південна Корея продовжить підтримувати Україну попри дипломатичну суперечку щодо розголошення інформації про двох північнокорейських військовополонених», — йдеться в матеріалі.

Ця заява пролунала на тлі дипломатичної напруженості між двома країнами. За даними видання, три європейські країни під час окремих контактів високого рівня також висловили сподівання, що Сеул не припинить підтримку України, та запропонували допомогу у врегулюванні конфлікту.

«Ці обміни думками відбулися під час окремих контактів високого рівня з кожною з країн, а не через скоординований підхід європейських урядів», — зазначив представник південнокорейського МЗС.

Через що виник конфлікт між Україною та Південною Кореєю

Суперечка загострилася після виступу президента України Володимира Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН 23 вересня. Він публічно розповів про передачу двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї.

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«За твердженням південнокорейської сторони, воно порушило домовленість про конфіденційність, спрямовану на захист солдатів та їхніх сімей у Північній Кореї», — зазначають у матеріалі.

Після заяви Зеленського Південна Корея відкликала свого посла в Україні Пака Кі Чана до Сеула.

Чого Сеул вимагає від Києва

Після публічної заяви Зеленського Південна Корея почала вимагати від України визнати наявність домовленості про конфіденційність.

«Президент Лі Чже Мьон вимагає, щоб Київ визнав існування такої домовленості та публічно вибачився, попереджаючи про “додаткові заходи” у разі відмови», — йдеться в матеріалі.

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Українська сторона, своєю чергою, заперечує існування такого порозуміння. Через це сторони мають протилежні позиції щодо самого факту домовленості, що ускладнює врегулювання дипломатичної суперечки.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, чому виникла суперечка між Україною та Південною Кореєю через публічну згадку про передачу двох північнокорейських військовополонених до Сеула. У матеріалі також пояснювали, чому це питання є «пальним» для Росії та до яких наслідків може призвести дипломатична криза.

На тлі цієї суперечки Південна Корея також відкликала свого посла в Україні до Сеула.

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