У приватного літака на льоту відірвалися двері: чим закінчився інцидент

Приватний літак класу CL60. Ілюстративне зображення / © Вікіпедія

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У Нігерії приватний літак авіакомпанії Triton Aviation був змушений здійснити екстрену посадку після того, як невдовзі після зльоту під час польоту в нього відірвалися двері. Повітряне судно повернулося до аеропорту вильоту, а відірвані двері згодом знайшли на сільськогосподарській ділянці неподалік.

Про це пише видання PEOPLE із посиланням на повідомлення інших медіа.

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Інцидент стався у четвер, 15 жовтня, приблизно о 16:20 за місцевим часом. Приватний літак вилетів із міжнародного аеропорту імені Ннамді Азіківе в столиці Нігерії Абуджі, однак невдовзі після зльоту виникла ситуація, через яку екіпаж був змушений повернутися.

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За даними Gulf News, Sahara Reporters і нігерійського видання The Punch, літак прямував до міжнародного аеропорту імені Муртали Мухаммеда в Лагосі. Звичайний переліт між містами триває трохи більше години.

Після повернення повітряне судно зустріли пожежні та аварійно-рятувальні служби. Працівники аеропорту виявили, що двері літака повністю відсутні.

Відірвані двері знайшли неподалік

За інформацією медіа, двері згодом виявили на розташованій неподалік сільськогосподарській ділянці.

Літак належить до типу CL60 — категорії приватних повітряних суден, які використовують для корпоративних, чартерних і приватних перевезень.

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Точна кількість людей, які перебували на борту під час інциденту, наразі невідома. Водночас повідомлень про постраждалих не надходило.

Причини інциденту з’ясовують

Нігерійські фахівці з розслідування авіаційних пригод розпочали перевірку, щоб встановити причини події. Серед можливих версій — механічна несправність, проблеми з технічним обслуговуванням або інші чинники.

На момент публікації обставини, за яких двері відірвалися під час польоту, залишалися нез’ясованими. Компанія Triton Aviation не одразу відповіла на запит PEOPLE щодо коментаря.

Нагадаємо, раніше міжнародний рейс American Airlines із Мадрида до Далласа завершився незапланованою посадкою в Нью-Йорку через несправність туалетів.

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