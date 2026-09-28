У пасажирського літака розбилося лобове скло просто після зльоту: уламки посипалися в кабіну

Літак / © pexels.com

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Пасажирський літак United Airlines був змушений екстрено повернутися до аеропорту в Х’юстоні невдовзі після зльоту через пошкодження лобового скла в кабіні пілотів. За словами екіпажу, скло тріснуло настільки сильно, що його уламки почали падати всередину кабіни.

Про це повідомляє People.

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Інцидент стався 27 вересня з рейсом 6309, який виконувався компанією Mesa Airlines. Літак Embraer 175 вилетів із міжнародного аеропорту імені Джорджа Буша в Х’юстоні близько 12:20 за місцевим часом і мав прямувати до Ель-Пасо.

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Втім, уже за кілька хвилин після зльоту пілот повідомив диспетчерам про проблему.

«Нам потрібно негайно вирівняти висоту. У нас щойно розбилося скло», — сказав пілот під час переговорів із диспетчерською службою.

Приблизно за дві хвилини екіпаж оголосив надзвичайну ситуацію.

«Схоже, скло пробило наскрізь, а не просто пошкодило один шар. Ми зменшимо швидкість до 210 вузлів, бо скло фактично падає всередину», — повідомив пілот.

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Федеральне управління цивільної авіації США підтвердило, що літак благополучно повернувся до Х’юстона близько 13:00. Екіпаж повідомив про тріщину в лобовому склі, а FAA заявило, що розслідуватиме інцидент.

Представники аеропорту також повідомили, що після посадки літак оглянули пожежники й визнали його безпечним.

У Mesa Airlines уточнили, що пошкодилося лобове скло з боку другого пілота. Розгерметизації салону не сталося, однак у подібних випадках стандартною процедурою є повернення до аеропорту.

Пасажирів пересадили на інший літак. Згодом вони продовжили подорож і прибули до Ель-Пасо близько 15:15 за місцевим часом.

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