Пасажирка передала екіпажу записку про переслідування / © Associated Press

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Літак авіакомпанії Ryanair, який виконував рейс із Порту до Дубліна, був змушений повернутися до аеропорту вильоту після інциденту з 48-річною пасажиркою. Жінка заявила, що за нею нібито стежать троє людей.

Про це повідомляє metro.

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Пасажирка, нібито громадянка Бразилії, передала бортпровіднику кілька аркушів паперу зі своєю заявою та попросила передати їх пілоту.

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Після повернення літака до Порту жінку вивели з Boeing 737 та передали місцевим правоохоронцям для встановлення її особи.

Рейс затримався більш ніж на дві години

Йдеться про рейс Ryanair 7073. Після інциденту літак знову вилетів із Порту незадовго до 1:30 ночі та прибув до столиці Ірландії приблизно о 3:15 за місцевим часом.

У результаті затримка рейсу склала 2 години 33 хвилини.

У Ryanair пояснили, що літак повернувся до Порту через повідомлення про загрозу безпеці, яке виявилося неправдивим.

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«Цей рейс із Порту до Дубліна (22 вересня) повернувся до Порту невдовзі після зльоту через неправдиве повідомлення про безпеку. Ситуацію швидко вирішили, після чого рейс продовжився до Дубліна із затримкою на 2 години 33 хвилини», — повідомив представник Ryanair виданню Metro.

ЗМІ повідомили про можливий сигнал про незаконне втручання

Португальське видання Correio da Manha повідомило, що після встановлення особи жінку нібито знову допустили до літака, а поліція не підтвердила її твердження про переслідування.

Водночас інші португальські ЗМІ описали ситуацію інакше. За їхніми даними, пасажирку могли вивести з літака через «неналежну поведінку» та супроводити з території аеропорту правоохоронці.

Також повідомлялося, що перед розворотом літака пілот міг передати диспетчерам спеціальний код, який використовується для непомітного повідомлення про незаконне втручання, зокрема можливе захоплення літака або спробу проникнення до кабіни пілотів.

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Ryanair у своєму коментарі підтвердила лише повернення літака через неправдиве повідомлення про безпеку та подальше продовження рейсу.

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