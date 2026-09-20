Літак уже готувався до зльоту, але стюардеса помітила те, що змусило Wizz Air скасувати рейс

Літак / © Associated Press

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Літак Wizz Air, який мав виконати рейс із Рима до румунської Констанци, не вилетів у суботу вранці після того, як бортпровідниця помітила тріщину на одному з вікон літака.

Про це повідомляє ziaruldeiasi.

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На момент інциденту пасажири вже перебували на борту, а літак прямував до злітно-посадкової смуги. Бортпровідниця звернула увагу на пошкодження та одразу повідомила про нього екіпажу в кабіні пілотів, повідомляє ziare.com.

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Пілот вирішив припинити процедуру підготовки до зльоту та повернути літак у зону, призначену для технічних перевірок. Через це виліт, запланований на 06:10, скасували.

Згодом авіакомпанія вирішила замінити літак.

Пасажирам повідомили, що рейс може бути виконаний приблизно о 08:45. Водночас виліт залежав від завершення технічної підготовки та необхідних процедур для нового повітряного судна.

Станом на момент публікації Wizz Air не надала додаткових деталей щодо причини появи тріщини на вікні літака.

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Нагадаємо, досвідчені пасажири авіа рейсів беруть із собою кілька предметів, адже вони успішно розв’язують одразу кілька побутових завдань.

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