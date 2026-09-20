Удари по АЗС у Києві можуть мати іншу мету: «Флеш» попередив про головний ризик

Удари по АЗС України (ілюстративне фото)

Реклама

Російські удари по автозаправних станціях у Києві не зможуть спричинити масштабну паливну кризу. Однією з цілей таких атак може бути створення паніки та штучного ажіотажу серед населення.

Про це заявив радник президента, фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов в ефірі телемарафону.

Реклама

За його словами, після ударів по кількох АЗС Росія може намагатися через Telegram-канали поширювати панічні повідомлення, щоб кияни масово поїхали за пальним і самі створили черги та тимчасовий дефіцит.

Реклама

«Коли він атакує кілька АЗС у Києві, він намагається, наприклад через Telegram-канали, створити таку паніку, щоб усі кияни купували паливо і це викликало дефіцит. Але паливний колапс у Києві таким чином зробити неможливо», — заявив «Флеш».

Він звернув увагу, що навіть після серйозних пошкоджень заправки здатні досить швидко частково відновлювати роботу.

За словами експерта, після атак в інших регіонах замість повноцінних АЗС із магазинами вже за кілька днів могли з’являтися спрощені пункти — невелике приміщення та одна паливна колонка, яка дозволяла продовжувати заправляти автомобілі.

«Паливо зберігається під землею, його дуже важко атакувати. І наш бізнес дуже швидко робить висновки та знаходить рішення, щоб люди мали можливість отримувати пальне», — пояснив він.

Реклама

На думку «Флеша», Росія намагається передусім спровокувати психологічний ефект і повторити в Україні ситуацію з великими чергами на заправках, які раніше виникали у самій РФ.

Навіть у разі знищення частини інфраструктури повноцінних АЗС, зазначив він, замість них можуть оперативно облаштовувати спрощені пункти видачі пального з окремими колонками.

Чи загрожує Україні дефіцит пального

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн заявив, що удари РФ по окремих АЗС не спричинили дефіциту бензину чи дизпального в Україні.

За його словами, в країні працюють близько 5–6 тисяч заправок, а після російських атак не відновили роботу лише 5–10 об’єктів — менш як 1%.

Реклама

Водночас більший ризик для ринку можуть становити системні удари по маршрутах постачання, складах та іншій паливній логістиці.

Новини партнерів