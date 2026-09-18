Ціна дизеля цими вихідними злетить до тризначної: експерт шокував новою сумою на АЗС

Ціна на дизель / © Unsplash

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Ціна дизельного пального на українських АЗК цими вихідними може перевищити 100 грн за літр. Водночас частина мереж поки що технічно не може встановити на табло тризначну ціну.

Про це в ефірі День.LIVE розповів паливний експерт і засновник групи компаній «Prime» Дмитро Льоушкін.

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На АЗК уже шукають спосіб показати ціну понад 99,99 грн

За словами експерта, нині на багатьох АЗК дизель продають по 99,90 грн за літр. Причина, зокрема, у технічних обмеженнях паливних колонок, які не розраховані на відображення тризначної ціни.

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«Якщо ви помітили, зараз дуже цікаво: у всіх мережах АЗК 99,90 стоять по дизелю. Це ж не просто так вони стоять. І преміальні сорти, і звичайний дизель — усі в одну ціну. Так не буває», — зазначив Льоушкін.

Він пояснив, що не всі мережі можуть одразу встановити ціну понад 100 грн через технічні особливості обладнання.

«Не всі можуть технічно змінити ціну. До смішного дійшло: зараз по всій країні шукають ці табло і змінюють. Багато хто вже знайшов, хто поміняв. Багато хто зараз викручується з цим встановленням», — розповів експерт.

Дизель може стати тризначним уже цими вихідними

Льоушкін припустив, що перші мережі можуть перетнути позначку у 100 грн за літр уже найближчими днями.

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«Я вважаю, що цими вихідними буде досить цікава подія з ціною по дизелю», — заявив експерт.

За його словами, там, де технічно вже готові відображати тризначні суми, дизель може здорожчати приблизно до 103 грн за літр. Водночас Льоушкін зазначив, що не прогнозує конкретну ціну для всіх мереж, оскільки ситуація з обладнанням та ціноутворенням у них різна.

Дорожчати може і бензин

Водночас зростання цін може торкнутися не лише дизельного пального. За словами Льоушкіна, вартість бензину в Україні значною мірою залежить від зовнішніх котирувань у Європі. Нині вони також зростають.

«Бензин відштовхується від зовнішніх котирувань — скільки він коштує в Європі. Зараз йде дуже серйозне зростання. Тому він буде дорожчати: у нас і валюта дорожчає, і котирування зростають на пальне в Європі. Все зростає», — пояснив експерт.

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Він також звернув увагу на здорожчання доставлення пального, що додатково впливає на кінцеву ціну для українських автомобілістів.

Льоушкін наголосив, що наразі йдеться передусім про зростання вартості пального, а не про його дефіцит.

«Автомобілістам, по-перше, треба запастися грошима. Купити вони завжди зможуть, поки немає проблеми з дефіцитом. Зараз проблема — ціна», — сказав експерт.

Ціни на пальне — останні новини

Нагадаємо, за інформацією ABC News, ціни на дизельне пальне у світі сягнули рекордного рівня. У п’ятницю вранці середня ціна дизеля в США трималася біля рекордних $6,43 за галон.

Це впливає на ціни пального в Україні. У п’ятницю, 18 вересня, відомі мережі АЗС скоригували ціни на пальне. Зокрема, на окремих заправках бензин за добу здорожчав одразу на 2 грн на літрі.

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