Меттью Макконагі з дружиною Камілою та двома дітьми з’явився на прем’єрі

Меттью Макконагі і Каміла Алвес / © Getty Images

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56-річний голлівудський актор Меттью Макконагі відвідав прем’єру своєї нової комедії для Apple TV+ «Брати» у Лос-Анджелесі. Разом із ним на заході були його дружина Каміла Алвес Макконагі та двоє з трьох їхніх дітей — син Леві та донька Віда.

Родина була неймовірно красивою. Меттью обрав костюм шоколадно-коричневого відтінку та синю сорочку і доповнив образ сонцезахисними окулярами й чорними класичними туфлями.

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Меттью Макконагі і Каміла Алвес / © Getty Images

43-річна Каміла з’явилася у довгій білій сукні з драпуванням по всій довжині, яке мало оригінальний ефект, що нагадував мокру тканину. Її довге волосся було розпущене та укладене м’якими хвилями. Образ жінка завершила ефектними великими прикрасами.

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Каміла Алвес / © Getty Images

16-річна Віда обрала чорно-сріблясту мінісукню, яку доповнила колготками та чорним взуттям. Темне волосся дівчина зібрала у високу зачіску. 18-річний Леві мав елегантний вигляд у класичному чорному костюмі з чорною сорочкою.

Меттью Макконагі з родиною / © Getty Images

До сімейних фотографій також приєдналася мама Меттью Кей, яка обрала білу сукню з перфорацією.

Меттью Макконагі з мамою / © Associated Press

У серіалі «Брати» Меттью Макконагі знімається разом із Вуді Гаррельсоном. 25 серпня Apple TV+ представив перший трейлер проєкту, в якому давні друзі грають вигадані версії самих себе. Сюжет серіалу частково ґрунтується на реальних чутках про те, що Макконагі та Гаррельсон можуть мати спільного біологічного батька. Обидва актори неодноразово публічно обговорювали цю можливість протягом останніх років і жартували про це.

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