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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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73
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Костюк не зіграє за збірну України в фінальному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг: яка причина

Через травму Марта Костюк не допоможе збірній України у фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг-2026.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Марта Костюк не зіграє за збірну України в фінальному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг-2026.

Про це 24-річна тенісистка повідомила у себе в Instagram.

За її словама, вона не зможе допомогти національній команді у прийдешніх матчах через травму зап'ястя.

"Не ті новини, якими я сподівалася поділитися. Як ви, можливо, знаєте, протягом останніх кількох тижнів мене турбував біль у зап'ясті. Я сподівалася, що відпочинок після US Open допоможе, але, на жаль, біль тільки посилився. МРТ підтвердила, що моєму зап'ястю потрібно більше часу та належне відновлення, перш ніж я зможу знову змагатися.

Це означає, що, на жаль, я не зможу приєднатися до збірної України на Фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Я дуже чекала на це — зіграти разом із дівчатами та представляти Україну. Це завжди неймовірно особливі відчуття, тому мені дуже сумно, що доводиться це пропустити.

Час зосередитися на відновленні. Наразі мені потрібно зробити перерву в змаганнях і дати зап'ястю необхідний час для відновлення. Я не знаю точно, скільки часу це займе, але робитиму все можливе, щоб повернутися повністю здоровою. І, звісно, я вболіватиму за дівчат здалеку та підтримуватиму їх на кожному кроці", — написала Костюк.

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться від 22 до 27 вересня у китайському Шеньчжені.

У чвертьфіналі збірна України протистоятиме Бельгії. Переможець пари Україна — Бельгія в півфіналі позмагається з тріумфатором протистояння Італія — Китай.

Українські тенісистки вдруге поспіль візьмуть участь у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. Торік наша збірна дійшла до півфіналу, де програла майбутнім чемпіонкам — італійкам.

Зазначимо, що у квітні збірна України з Еліною Світоліною та Мартою Костюк у складі вийшла до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг після перемоги над Польщею.

Раніше повідомлялося, що відомий тенісист Сергій Стаховський демобілізувався в запас після чотирьох років служби.

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