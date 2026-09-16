Тренер, який радів знищенню росіянами квартири Ястремської, отримав суворе покарання

Владімір Одобашич (ліворуч) / Instagram vladimir_odobasic_

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Сербський тенісний тренер Владімір Одобашич, який радісно відреагував на знищення російськими військами квартири родини української тенісистки Даяни Ястремської, отримав суворе покарання за свій ганебний вчинок.

Одобашича позбавили членства в Глобальній асоціації професійних тренерів (GPTCA), повідомляється на офіційному сайті організації.

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У профілі тренера на офіційному сайті GPTCA з'явилася позначка: "Це членство призупинено і більше не є чинним".

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Нагадаємо, вранці 12 вересня росіяни завдали удар ракетою по багатоповерхівці в Одесі. Внаслідок влучання була повністю знищена квартира, яка належала родині Ястремської.

Даяна опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео наслідків російського обстрілу. Зокрема, вона показала зруйновану окупантами квартиру своєї родини.

Під відео наслідків атаки, яке опублікувала українка, сербський тренер написав: "Браво, Росіє". Згодом він видалив свій коментар, але скриншот вдалося зберегти.

Сербський тенісний тренер Владімір Одобашич радів знищенню росіянами квартири Ястремської

Зазначимо, що 26-річна Ястремська є уродженкою Одеси та колишньою 21-ю ракеткою світу. Наразі вона посідає 110-те місце у рейтингу WTA. Її найбільшим досягненням у кар'єрі є вихід до півфіналу Australian Open-2024.

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За свою професійну кар'єру Даяна виграла три титули WTA в одиночному розряді.

Раніше повідомлялося, що у Києві внаслідок російської атаки постраждав падел-клуб Світоліної та Стаховського.

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