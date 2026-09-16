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Тренер, який радів знищенню росіянами квартири Ястремської, отримав суворе покарання
Владімір Одобашич втратив членство в Глобальній асоціації професійних тренерів (GPTCA).
Сербський тенісний тренер Владімір Одобашич, який радісно відреагував на знищення російськими військами квартири родини української тенісистки Даяни Ястремської, отримав суворе покарання за свій ганебний вчинок.
Одобашича позбавили членства в Глобальній асоціації професійних тренерів (GPTCA), повідомляється на офіційному сайті організації.
У профілі тренера на офіційному сайті GPTCA з'явилася позначка: "Це членство призупинено і більше не є чинним".
Нагадаємо, вранці 12 вересня росіяни завдали удар ракетою по багатоповерхівці в Одесі. Внаслідок влучання була повністю знищена квартира, яка належала родині Ястремської.
Даяна опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео наслідків російського обстрілу. Зокрема, вона показала зруйновану окупантами квартиру своєї родини.
Під відео наслідків атаки, яке опублікувала українка, сербський тренер написав: "Браво, Росіє". Згодом він видалив свій коментар, але скриншот вдалося зберегти.
Зазначимо, що 26-річна Ястремська є уродженкою Одеси та колишньою 21-ю ракеткою світу. Наразі вона посідає 110-те місце у рейтингу WTA. Її найбільшим досягненням у кар'єрі є вихід до півфіналу Australian Open-2024.
За свою професійну кар'єру Даяна виграла три титули WTA в одиночному розряді.
Раніше повідомлялося, що у Києві внаслідок російської атаки постраждав падел-клуб Світоліної та Стаховського.