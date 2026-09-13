Зламала ракетку та послала оператора: Соболенко влаштувала істерику після поразки у фіналі US Open

Аріна Соболенко / © Associated Press

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Білоруська тенісистка Аріна Соболенко влаштувала істерику після поразки у фіналі US Open-2026.

У вирішальному матчі американського мейджора 28-річна "нейтральна" тенісистка поступилася представниці Казахстану Олені Рибакіній — 4:6, 7:5, 2:6.

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Соболенко емоційно відреагувала на своє фіаско, розбивши ракетку об корт. Також білоруска послала оператора, коли помітила, що її знімають на камеру.

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Відео неспортивної поведінки Аріни розлетілися соцмережами.

Від нового тижня Соболенко втратить звання першої ракетки світу. На вершину рейтингу WTA підніметься Рибакіна, а білоруска опуститься на другу позицію.

Зазначимо, що Соболенко уникає запитань про війну в Україні, а режим Лукашенка продовжує використовувати її ім'я у своїй пропаганді. Також вона підписала провладний лист на підтримку білоруського диктатора під час протестів 2020 року.

Раніше повідомлялося, що російська ракета знищила квартиру родини відомої української тенісистки в Одесі.

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