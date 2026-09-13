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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Зламала ракетку та послала оператора: Соболенко влаштувала істерику після поразки у фіналі US Open

Від нового тижня білоруська тенісистка втратить звання першої ракетки світу.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Аріна Соболенко

Аріна Соболенко / © Associated Press

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко влаштувала істерику після поразки у фіналі US Open-2026.

У вирішальному матчі американського мейджора 28-річна "нейтральна" тенісистка поступилася представниці Казахстану Олені Рибакіній — 4:6, 7:5, 2:6.

Соболенко емоційно відреагувала на своє фіаско, розбивши ракетку об корт. Також білоруска послала оператора, коли помітила, що її знімають на камеру.

Відео неспортивної поведінки Аріни розлетілися соцмережами.

Від нового тижня Соболенко втратить звання першої ракетки світу. На вершину рейтингу WTA підніметься Рибакіна, а білоруска опуститься на другу позицію.

Зазначимо, що Соболенко уникає запитань про війну в Україні, а режим Лукашенка продовжує використовувати її ім'я у своїй пропаганді. Також вона підписала провладний лист на підтримку білоруського диктатора під час протестів 2020 року.

Раніше повідомлялося, що російська ракета знищила квартиру родини відомої української тенісистки в Одесі.

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