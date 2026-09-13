Дорощук зупинився за крок від подіуму на абсолютному чемпіонаті світу в стрибках у висоту

Олег Дорощук / © Associated Press

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Український стрибун у висоту Олег Дорощук зупинився за крок до подіуму на першому в історії абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики, який відбувся в угорському Будапешті.

25-річний уродженець Кропивницького посів четверте місце з результатом 2,26 метра, взявши цю висоту з другої спроби.

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Абсолютним чемпіоном світу став італієць Джанмарко Тамбері, якому підкорилася висота 2,37 метра — це новий рекорд сезону. У боротьбі за "золото" він обійшов американця Джувона Гаррісона — 2,30 метра.

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Третє місце посів мексиканець Ерік Портільйо (взяв 2,26 метра з першої спроби), випередивши Дорощука завдяки меншій кількості спроб.

Абсолютний ЧС-2026. Стрибки у висоту (чоловіки)

1. Джанмарко Тамбері (Італія) — 2,37 метра

2. Джувон Гаррісон (США) — 2,30 метра

3. Ерік Портільйо (Мексика) — 2,26 метра

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4. Олег Дорощук (Україна) — 2,26 метра

Загальний призовий фонд першого в історії абсолютного чемпіонату світу становить 10 мільйонів доларів. Для порівняння — Діамантова ліга протягом сезону виплачує атлетам 2,74 млн доларів.

За "золото" на абсолютному чемпіонаті світу-2026 передбачено 150 тисяч доларів призових, за "срібло" — 75 тисяч доларів, за "бронзу" — 40 тисяч доларів.

Для прикладу, чемпіони фіналу Діамантової ліги-2026 заробили по 60 тисяч доларів, срібні призери — 20 тисяч доларів, бронзові — 9 тисяч доларів.

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Зазначимо, що на початку вересня Дорощук розділив "бронзу" з олімпійським чемпіоном у фіналі Діамантової ліги.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула "золото" абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики.

Також ми розповідали, що український метальник молота Михайло Кохан виграв "бронзу" абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики.

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