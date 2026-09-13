ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
245
Время на прочтение
2 мин

Дорощук остановился в шаге от подиума на абсолютном чемпионате мира в прыжках в высоту

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук занял четвертое место на абсолютном чемпионате мира-2026 по легкой атлетике.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Олег Дорощук

Олег Дорощук / © Associated Press

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук остановился в шаге от подиума на первом в истории абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике, который состоялся в венгерском Будапеште.

25-летний уроженец Кропивницкого занял четвертое место с результатом 2,26 метра, взяв эту высоту со второй попытки.

Абсолютным чемпионом мира стал итальянец Джанмарко Тамбери, которому покорилась высота 2,37 метра — это новый рекорд сезона. В борьбе за "золото" он обошел американца Джувона Харрисона — 2,30 метра.

Третье место занял мексиканец Эрик Портильо (взял 2,26 метра с первой попытки), опередив Дорощука благодаря меньшему количеству попыток.

Абсолютный ЧМ-2026. Прыжки в высоту (мужчины)

1. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,37 метра

2. Джувон Харрисон (США) — 2,30 метра

3. Эрик Портильо (Мексика) — 2,26 метра

4. Олег Дорощук (Украина) — 2,26 метра

Общий призовой фонд первого в истории абсолютного чемпионата мира составляет 10 миллионов долларов. Для сравнения — Бриллиантовая лига в течение сезона выплачивает атлетам 2,74 млн долларов.

За "золото" на абсолютном чемпионате мира-2026 предусмотрено 150 тысяч долларов призовых, за "серебро" — 75 тысяч долларов, за "бронзу" — 40 тысяч долларов.

Например, чемпионы финала Бриллиантовой лиги-2026 заработали по 60 тысяч долларов, серебряные призеры — 20 тысяч долларов, бронзовые — 9 тысяч долларов.

Отметим, что в начале сентября Дорощук разделил "бронзу" с олимпийским чемпионом в финале Бриллиантовой лиги.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике.

Также мы рассказывали, что украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл "бронзу" абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie