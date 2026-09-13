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Дорощук остановился в шаге от подиума на абсолютном чемпионате мира в прыжках в высоту
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук занял четвертое место на абсолютном чемпионате мира-2026 по легкой атлетике.
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук остановился в шаге от подиума на первом в истории абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике, который состоялся в венгерском Будапеште.
25-летний уроженец Кропивницкого занял четвертое место с результатом 2,26 метра, взяв эту высоту со второй попытки.
Абсолютным чемпионом мира стал итальянец Джанмарко Тамбери, которому покорилась высота 2,37 метра — это новый рекорд сезона. В борьбе за "золото" он обошел американца Джувона Харрисона — 2,30 метра.
Третье место занял мексиканец Эрик Портильо (взял 2,26 метра с первой попытки), опередив Дорощука благодаря меньшему количеству попыток.
Абсолютный ЧМ-2026. Прыжки в высоту (мужчины)
1. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,37 метра
2. Джувон Харрисон (США) — 2,30 метра
3. Эрик Портильо (Мексика) — 2,26 метра
4. Олег Дорощук (Украина) — 2,26 метра
Общий призовой фонд первого в истории абсолютного чемпионата мира составляет 10 миллионов долларов. Для сравнения — Бриллиантовая лига в течение сезона выплачивает атлетам 2,74 млн долларов.
За "золото" на абсолютном чемпионате мира-2026 предусмотрено 150 тысяч долларов призовых, за "серебро" — 75 тысяч долларов, за "бронзу" — 40 тысяч долларов.
Например, чемпионы финала Бриллиантовой лиги-2026 заработали по 60 тысяч долларов, серебряные призеры — 20 тысяч долларов, бронзовые — 9 тысяч долларов.
Отметим, что в начале сентября Дорощук разделил "бронзу" с олимпийским чемпионом в финале Бриллиантовой лиги.
Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике.
Также мы рассказывали, что украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл "бронзу" абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике.