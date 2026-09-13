Дорощук остановился в шаге от подиума на абсолютном чемпионате мира в прыжках в высоту

Олег Дорощук / © Associated Press

Реклама

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук остановился в шаге от подиума на первом в истории абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике, который состоялся в венгерском Будапеште.

25-летний уроженец Кропивницкого занял четвертое место с результатом 2,26 метра, взяв эту высоту со второй попытки.

Реклама

Абсолютным чемпионом мира стал итальянец Джанмарко Тамбери, которому покорилась высота 2,37 метра — это новый рекорд сезона. В борьбе за "золото" он обошел американца Джувона Харрисона — 2,30 метра.

Реклама

Третье место занял мексиканец Эрик Портильо (взял 2,26 метра с первой попытки), опередив Дорощука благодаря меньшему количеству попыток.

Абсолютный ЧМ-2026. Прыжки в высоту (мужчины)

1. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,37 метра

2. Джувон Харрисон (США) — 2,30 метра

3. Эрик Портильо (Мексика) — 2,26 метра

Реклама

4. Олег Дорощук (Украина) — 2,26 метра

Общий призовой фонд первого в истории абсолютного чемпионата мира составляет 10 миллионов долларов. Для сравнения — Бриллиантовая лига в течение сезона выплачивает атлетам 2,74 млн долларов.

За "золото" на абсолютном чемпионате мира-2026 предусмотрено 150 тысяч долларов призовых, за "серебро" — 75 тысяч долларов, за "бронзу" — 40 тысяч долларов.

Например, чемпионы финала Бриллиантовой лиги-2026 заработали по 60 тысяч долларов, серебряные призеры — 20 тысяч долларов, бронзовые — 9 тысяч долларов.

Реклама

Отметим, что в начале сентября Дорощук разделил "бронзу" с олимпийским чемпионом в финале Бриллиантовой лиги.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике.

Также мы рассказывали, что украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл "бронзу" абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике.

Новости партнеров

Новости партнеров