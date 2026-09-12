Монфис трогательно поздравил Свитолину с днем рождения

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / instagram.com/g.e.m.s.life

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Французский теннисист Гаэль Монфис, который является мужем первой ракетки Украины Элины Свитолиной, трогательно поздравил свою жену с днем рождения.

40-летний спортсмен сделал в Instagram-сторис репост фото украинки, которое она выложила на своей странице по случаю праздника и подписала "Раздел 32".

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Отметим, что в субботу, 12 сентября, Элина отмечает свое 32-летие.

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"С днем рождения, моя замечательная жена!", — написал француз и добавил эмодзи сердца.

Гаэль Монфис поздравил Элину Свитолину с днем рождения / instagram.com

Добавим, что сезон-2026 станет последним в теннисной карьере Монфиса. Всего на его счету 13 титулов ATP. Лучший результат француза на мэйджорах — полуфиналы на Roland Garros-2008 и US Open-2016.

Самая высокая позиция Гаэля в одиночном рейтинге ATP — 6-е место, которого он достиг 7 ноября 2016 года.

Свитолина является бывшей третьей ракеткой мира и лучшей теннисисткой в истории Украины. На ее счету 20 титулов в одиночном разряде на уровне WTA.

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Также Элина выиграла бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Эта награда стала первой в истории независимой Украины в олимпийском теннисе.

Напомним, Свитолина и Монфис встречались с конца 2018 года. В феврале 2020-го пара сообщила о разрыве отношений, но затем снова сошлась и объявила о помолвке.

В июле 2021 года Элина и Гаэль поженились в Швейцарии. В октябре 2022-го Свитолина впервые стала мамой, родив от Монфиса дочь, которую назвали Скай.

Ранее сообщалось, что Свитолина и Монфис остановились в шаге от финала микст-турнира US Open-2026.

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