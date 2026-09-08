Свитолина выступила с важным заявлением после повреждения ее падел-клуба в результате атаки россиян

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала то, что ее падел-клуб в Киеве пострадал в результате массированной атаки россиян на город в ночь на 8 сентября.

"По состоянию на сегодняшний день в результате российской агрессии погибли 776 украинских спортсменов и спортивных деятелей. 942 спортивных сооружения по всей Украине повреждены или полностью разрушены. Сегодня мой клуб, SVITO PADEL, стал одним из них.

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Украинские спортсмены и наше молодое поколение не имеют возможности тренироваться и готовиться к международным соревнованиям на равных условиях со спортсменами из других стран.

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С этим сообщением я хочу обратиться к нашим международным партнерам и друзьям, которые поддерживают и болеют за нас, украинских спортсменов, выступающих на международной арене, и попросить вашу поддержку и конкретные действия, которые могут помочь остановить агрессора", — написала Свитолина на своей странице в Instagram.

SVITO Padel Club, который основали Свитолина и другой известный украинский теннисист Сергей Стаховский, потерпел разрушения от взрывной волны, люди не пострадали. Клуб работает на территории пространства GARAGE, его открыли в мае этого года.

31-летняя Свитолина является бывшей третьей ракеткой мира и лучшей теннисисткой в истории Украины. На ее счету 20 титулов в одиночном разряде на уровне WTA.

Также украинка выиграла бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Эта награда стала первой в истории независимой Украины в олимпийском теннисе.

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Ранее сообщалось, что Свитолина и Монфис остановились в шаге от финала микст-турнира US Open-2026.

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