Каменских заявила, что из-за украинского у нее пропал голос и появилась киста: Сеть взорвалась

Настя Каменских и Потап / © instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая вместе с мужем Потапом уже долгое время находится за границей, нашла весьма оригинальное объяснение своему возвращению к русскому языку. По словам артистки, отказаться от украинского ее заставило не отсутствие принципиальности, а «напасти со здоровьем» и совет психолога.

О своих языково-медицинских открытиях Каменских откровенно рассказала в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.

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Киста у Насти Каменских — что заявила певица

Как оказалось, после начала полномасштабного вторжения певица около полугода добросовестно пыталась разговаривать и петь исключительно на украинском. Однако вскоре у нее внезапно исчез голос, а на связках появилась киста. Вместо того, чтобы искать причины в банальном вокальном перенапряжении, артистка пошла к психологу — и тот издал потрясающий «диагноз».

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«Я пошла к психологу, и он мне говорит: „Возвращайся к русскому языку, твое тело не воспринимает это“. И дело же не в том, кому принадлежит этот язык, это чисто психосоматика. Давай лучше так, я верю в психосоматику: все, что с нами происходит, идет с головы», — заверила Каменских.

Решив «спасти тело», Настя с легкостью вернулась в привычный репертуар и общение. По ее мнению, языковой вопрос в Украине сейчас вообще «искусственно обостряют и используют в политических целях».

При этом артистка подчеркнула, что остается патриоткой, но прежде всего — собственной семьи, ведь личные интересы для нее куда важнее общественных.

«Да, я уверена, что Украина должна общаться на украинском на 100%, но я тогда сделала для себя вывод, что я сама для себя хочу решать, на каком языке говорить или петь. И так тогда все изменилось, потому что я живу свою жизнь», — подытожила певица.

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Украинцы в Сети остро отреагировали на заявление Каменских

Украинцы в соцсетях восприняли подобный медицинский прорыв артистки со шквалом иронии и возмущения. В соцсети Threads пользователи сразу вспомнили певице о ее жизни за границей, искренне удивляясь, как ее организм беспроблемно воспринимает Потапа, но внезапно дает сбой с украинским языком.

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Комментаторы также высмеяли логику ее чудодейственного «выздоровления». Также намекнули, что с такими симптомами стоило идти не к психологу, а сразу к психиатру.

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Отдельным поводом для шуток стала ее прошлая попытка покорить испанский рынок — в Сети уже полагают, какие же «психосоматические последствия» для организма Насти вызвал этот язык.

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Пользователи подхватили волну фотожаб, создав саркастическую пародию на обложку бестселлера Иллариона Павлюка с красноречивым названием «Я вижу, вас интересует киста».

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Многие шутили, какое влияние на человека могут оказывать другие языки.

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Кроме этого, в комментариях пользователи с иронией отметили, что украинский язык действительно оказался мощным оружием, способным разоблачать «скрытые консервы».

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Украинцы даже призвали высшие силы беречь страну от подобных «экспертных» советов психологов и таких «патриотов», предполагая, что от постоянного использования русского у певицы выросла разве что «киста в голове».

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В Сети также активно строят саркастические прогнозы по поводу предстоящей карьеры артистки. Некоторые убеждены, что уже следующей осенью звездные супруги поедут с гастролями в Россию, оправдывая это тезисами о «хороших людях, не желавших войны, и искусстве вне политики».

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Некоторые саркастически призывали поблагодарить артистку за «невероятную жертовность» в начале полномасштабного вторжения: мол, она пела «Я — Украина» и «Червону калину» ради поднятия нашего духа, а ценой собственного здоровья «заработала» кисту.

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В соцсетях также шутят, что украинский язык теперь занимает основные места в мире как главный фактор риска возникновения патологий.

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А давний мем о «русскоязычной челюсти» после рассказов Насти из-за границы окончательно утратил актуальность и уступил новым диагнозам.

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Комментаторы высмеяли удивительные «целебные свойства» русского, иронизируя, что киста, похоже, просто «саморассосалась» без всякого хирургического вмешательства, как только Настя отказалась от родного языка.

Скандалы с Каменской и Потапом — последние новости

Напомним, недавно Потап и Настя Каменских оказались в центре скандала из-за видео о языковом вопросе и их позиции. Скандальный дуэт пошутил о языке и свободе, но в Сети это не оценили.

Впоследствии Потап отреагировал на петицию с призывом лишить его звания заслуженного артиста Украины и заявил, что готов добровольно отказаться от государственного отличия.

Ранее Настя Каменских после резонансного видео сделала заявление о своей позиции по поводу войны в Украине и объяснила, почему продолжает говорить на русском языке.

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