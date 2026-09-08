Потап и Настя Каменских соврали о разводе и раскрыли свой настоящий статус

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

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Скандальный продюсер и рэпер Потап и его жена, певица Настя Каменских, раскрыли правду о своем разводе.

Как оказалось, история с разрывом брака в мае этого года была просто очередным пиаром и ложью. Звездная парочка сознательно сыграла на эмоциях публики для привлечения внимания к своим будущим концертам в качестве дуэта Потапа и Насти.

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К слову, уже давно говорили, что эта история не имеет ничего общего с реальностью. Все потому, что о своем разводе скандальные артисты заявили почти сразу перед анонсом своих выступлений с русскоязычным репертуаром. Это и поставило под вопрос всю ситуацию.

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Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Как объяснил Потап, он с женой действительно «манипулировал» на этой теме и «поигрался». По словам сандального рэпера, он и Каменских решили воспользоваться особенностями шоу-бизнеса и позволили поклонникам самим додумать историю об их якобы разрыве.

«В этом прелесть пиара — ты можешь с этим поиграть. До сих пор мы говорили, что мы муж и жена, что вы придумали. Но мы поняли, что правда никому не нужна. И на этом фоне, когда все хотели, чтобы все было плохо, вот вам такая новость с намеком», — объяснил Потап в интервью россиянке Екатерине Гордеевой.

Пост Потапа и Насти Каменских о разводе / © BBC Украина

Рэпер подчеркнул, что он с женой намеренно не давал прямого заявления о разводе. В то же время, их слова и публичные сигналы были достаточными, чтобы спровоцировать волну обсуждений в Сети.

А на самом деле все эти загадочные фразы о «рано или поздно все приобретает свой конец» и «как ты не крути, но мы не пара» касались не личной жизни супругов, а их творческого дуэта. Такими манипуляциями артисты намекали на завершение паузы в совместной музыкальной деятельности.

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«Мы побаловались и поигрались. Мы намекнули на то, что кончается пауза, которую мы поставили на дуэте. Мы говорили, что рано или поздно заканчивается пауза в дуэте, и мы возвращаемся на сцену. Мы заставили людей поверить. Люди хотят быть обманутыми. Мы ничего не говорили, что мы расстаемся или у нас проблемы», — добавили одиозные супруги.

Напомним, что недавно Настя Каменских и Потап честно назвали причину отсутствия у них детей. Звезда впервые рассказала о 10 попытках забеременеть под наблюдением врачей, которые завершились неудачей.

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