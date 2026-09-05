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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей первого тура
Смотрите календарь и результаты всех матчей стартового тура основного раунда самого престижного еврокубка.
С 8 по 10 сентября состоятся матчи первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2026/27.
Украину в самом престижном еврокубке представляет действующий чемпион УПЛ — донецкий "Шахтер", который напрямую попал в основной этап турнира.
Подопечные Арды Турана начнут еврокубковый сезон в четверг, 10 сентября, выездным поединком против нидерландского ПСВ.
Расписание и результаты матчей 1-го тура Лиги чемпионов
Вторник, 8 сентября
19:45 "Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия)
19:45 АЕК Афины (Греция) — ЛАСК (Австрия)
22:00 "Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Вильярреал" (Испания)
22:00 "Лилль" (Франция) — "Бетис" (Испания)
22:00 "Порту" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия)
22:00 "Реал" Мадрид (Испания) — "Интер" (Италия)
Среда, 9 сентября
19:45 "Барселона" (Испания) — "Фейеноорд" (Нидерланды)
19:45 "Штутгарт" (Германия) — "Викинг" (Норвегия)
22:00 "Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания)
22:00 "Наполи" (Италия) — "Арсенал" (Англия)
22:00 ПСЖ (Франция) — "Слован" Братислава (Словакия)
22:00 "Спортинг" (Португалия) — "Галатасарай" (Турция)
Четверг, 10 сентября
19:45 ПСВ (Нидерланды) — "Шахтер" (Украина)
19:45 "Фенербахче" (Турция) — "Рома" (Италия)
22:00 "Бавария" (Германия) — "Буде-Глимт" (Норвегия)
22:00 "Комо" (Италия) — "Лейпциг" (Германия)
22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Сабах" (Азербайджан)
22:00 "Славия" (Чехия) — "Ланс" (Франция)
Формат Лиги чемпионов
В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками — четыре поединка дома и четыре на выезде.
По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 5 июня 2027 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.