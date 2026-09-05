Лига чемпионов: расписание и результаты матчей первого тура

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

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С 8 по 10 сентября состоятся матчи первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Украину в самом престижном еврокубке представляет действующий чемпион УПЛ — донецкий "Шахтер", который напрямую попал в основной этап турнира.

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Подопечные Арды Турана начнут еврокубковый сезон в четверг, 10 сентября, выездным поединком против нидерландского ПСВ.

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Расписание и результаты матчей 1-го тура Лиги чемпионов

Вторник, 8 сентября

19:45 "Брюгге" (Бельгия) — "Астон Вилла" (Англия)

19:45 АЕК Афины (Греция) — ЛАСК (Австрия)

22:00 "Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Вильярреал" (Испания)

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22:00 "Лилль" (Франция) — "Бетис" (Испания)

22:00 "Порту" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия)

22:00 "Реал" Мадрид (Испания) — "Интер" (Италия)

Среда, 9 сентября

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19:45 "Барселона" (Испания) — "Фейеноорд" (Нидерланды)

19:45 "Штутгарт" (Германия) — "Викинг" (Норвегия)

22:00 "Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания)

22:00 "Наполи" (Италия) — "Арсенал" (Англия)

22:00 ПСЖ (Франция) — "Слован" Братислава (Словакия)

22:00 "Спортинг" (Португалия) — "Галатасарай" (Турция)

Четверг, 10 сентября

19:45 ПСВ (Нидерланды) — "Шахтер" (Украина)

19:45 "Фенербахче" (Турция) — "Рома" (Италия)

22:00 "Бавария" (Германия) — "Буде-Глимт" (Норвегия)

22:00 "Комо" (Италия) — "Лейпциг" (Германия)

22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Сабах" (Азербайджан)

22:00 "Славия" (Чехия) — "Ланс" (Франция)

Формат Лиги чемпионов

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками — четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 5 июня 2027 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.

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