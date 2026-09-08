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ПСВ — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Подопечные Арды Турана проведут стартовый поединок в основном этапе самого престижного еврокубка.
В четверг, 10 сентября, донецкий "Шахтер" на выезде встретится с нидерландским ПСВ в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.
Поединок состоится на стадионе "Филипс" в нидерландском городе Эйндховен. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.
"Шахтер" в статусе чемпиона Украины напрямую попал в основную стадию Лиги чемпионов. Кроме ПСВ, соперниками "горняков" в борьбе за выход в плей-офф самого престижного еврокубка также станут "Реал" Мадрид (Испания), "Интер" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Фенербахче" (Турция), "Лейпциг" (Германия), АЕК Афины (Греция) и "Слован" Братислава (Словакия).
В прошлом сезоне "Шахтер" выступал в Лиге конференций, где остановился в полуфинале, уступив будущему победителю турнира английскому "Кристал Пэлас". В то время как ПСВ не сумел преодолеть основной этап Лиги чемпионов, заняв там 28-е место из 36 клубов.
В чемпионате Украины дончане сейчас занимают второе место, имея 12 очков после пяти сыгранных матчей. В последнем поединке подопечные Арды Турана одержали волевую победу над "Карпатами" (2:1).
ПСВ идет вторым в чемпионате Нидерландов, набрав 13 очков за пять туров. В последнем матче эйндховенцы обыграли "Аякс" (3:1), за который дебютировал украинский вингер Виктор Цыганков.
Смотрите предматчевую студию и комментирование поединка ПСВ — "Шахтер" на Youtube-канале FootballHub.
Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча ПСВ — "Шахтер".