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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Новая Siri от Apple: заговорит ли AI-помощник на украинском

Apple официально подтвердила график развертывания своего нового искусственного интеллекта Siri AI, который сначала запустится на английском языке, а впоследствии получит поддержку других языков.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Apple

Apple готовит запуск Siri AI и iOS 27 / © Associated Press

В ходе презентации Surprise and Shine разработчики анонсировали свой первый складной смартфон iPhone Duo, а также модели iPhone 18 Pro и Apple Watch Series 12 Ultra 4. Все эти новые устройства объединяет глубокая интеграция с обновленным AI-помощником Siri на базе крупных языковых моделей, созданным в стратегическом партнерстве с компанией.

О точных сроках развертывания новейших интеллектуальных функций сообщило профильное издание 9to5Mac.

График выхода и языковая поддержка

Обновленная нейросеть Siri станет доступна для пользователей уже 14 сентября одновременно с официальным релизом операционной системы iOS 27. Сначала система будет понимать исключительно английский язык, однако уже в октябре разработчики добавят поддержку 5 новых языков : французского, японского, корейского, португальского и испанского.

«Новая Siri AI будет разворачиваться на английском языке вместе с официальным выпуском iOS 27», — подтвердила вице-президент по маркетингу продуктов искусственного интеллекта Лилиан Ринкон.

В общей сложности глобальная экосистема Apple Intelligence будет поддерживать 16 языков уже с этого месяца. В расширенный список вошли:

  • английский;

  • вьетнамский;

  • датский;

  • испанский;

  • итальянский;

  • китайский (упрощенный);

  • китайский (традиционный);

  • корейский;

  • нидерландский;

  • немецкий;

  • норвежский;

  • португальский;

  • турецкий;

  • французский;

  • шведский;

  • японский.

Ограничения и региональные запреты

Поскольку новейшие способности требуют больших вычислительных мощностей на серверах, компания обязана ввести определенные лимиты на внедрение инструментов. Для получения неограниченного доступа к технологиям придется оформить платную подписку на большинство тарифных планов сервиса iCloud+.

«Некоторые функции будут иметь лимиты использования, поскольку они полагаются на мощные серверные модели», — объяснил старший вице-президент Крейг Федериги.

Стоит отметить, что инновационная система не будет работать на территории Китая , хотя разработчики пытаются решить эту проблему тайными переговорами. Кроме того, обновленный помощник будет полностью заблокирован в странах Европейского Союза из-за серьезных юридических разногласий с местными регуляторами по Закону о цифровых рынках.

Украинский язык в продуктах Apple

В перечне анонсированных языков для новой интеллектуальной системы отсутствует украинский, поэтому отечественным пользователям придется и дальше общаться с AI-помощником на иностранных языках. Стоит отметить, что с момента своего первого релиза в 2011 году классическая версия Siri так и не получила официальной локализации для ведения полноценного голосового диалога на украинском языке.

Несмотря на отсутствие такой возможности, калифорнийские разработчики постепенно расширяют другие важные функции для пользователей из нашего региона. В последние годы компания успешно внедрила украинский язык для инструмента голосовой диктовки текста, фирменного приложения для перевода и предиктивного ввода на виртуальной клавиатуре.

Напомним, в этом году компания Apple изменила привычную стратегию запуска линейки новинок. Стандартный iPhone 18, а также модели iPhone Air и iPhone 18e компания планирует представить только весной 2027 года.

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