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- Наука и IT
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Новая Siri от Apple: заговорит ли AI-помощник на украинском
Apple официально подтвердила график развертывания своего нового искусственного интеллекта Siri AI, который сначала запустится на английском языке, а впоследствии получит поддержку других языков.
В ходе презентации Surprise and Shine разработчики анонсировали свой первый складной смартфон iPhone Duo, а также модели iPhone 18 Pro и Apple Watch Series 12 Ultra 4. Все эти новые устройства объединяет глубокая интеграция с обновленным AI-помощником Siri на базе крупных языковых моделей, созданным в стратегическом партнерстве с компанией.
О точных сроках развертывания новейших интеллектуальных функций сообщило профильное издание 9to5Mac.
График выхода и языковая поддержка
Обновленная нейросеть Siri станет доступна для пользователей уже 14 сентября одновременно с официальным релизом операционной системы iOS 27. Сначала система будет понимать исключительно английский язык, однако уже в октябре разработчики добавят поддержку 5 новых языков : французского, японского, корейского, португальского и испанского.
«Новая Siri AI будет разворачиваться на английском языке вместе с официальным выпуском iOS 27», — подтвердила вице-президент по маркетингу продуктов искусственного интеллекта Лилиан Ринкон.
В общей сложности глобальная экосистема Apple Intelligence будет поддерживать 16 языков уже с этого месяца. В расширенный список вошли:
английский;
вьетнамский;
датский;
испанский;
итальянский;
китайский (упрощенный);
китайский (традиционный);
корейский;
нидерландский;
немецкий;
норвежский;
португальский;
турецкий;
французский;
шведский;
японский.
Ограничения и региональные запреты
Поскольку новейшие способности требуют больших вычислительных мощностей на серверах, компания обязана ввести определенные лимиты на внедрение инструментов. Для получения неограниченного доступа к технологиям придется оформить платную подписку на большинство тарифных планов сервиса iCloud+.
«Некоторые функции будут иметь лимиты использования, поскольку они полагаются на мощные серверные модели», — объяснил старший вице-президент Крейг Федериги.
Стоит отметить, что инновационная система не будет работать на территории Китая , хотя разработчики пытаются решить эту проблему тайными переговорами. Кроме того, обновленный помощник будет полностью заблокирован в странах Европейского Союза из-за серьезных юридических разногласий с местными регуляторами по Закону о цифровых рынках.
Украинский язык в продуктах Apple
В перечне анонсированных языков для новой интеллектуальной системы отсутствует украинский, поэтому отечественным пользователям придется и дальше общаться с AI-помощником на иностранных языках. Стоит отметить, что с момента своего первого релиза в 2011 году классическая версия Siri так и не получила официальной локализации для ведения полноценного голосового диалога на украинском языке.
Несмотря на отсутствие такой возможности, калифорнийские разработчики постепенно расширяют другие важные функции для пользователей из нашего региона. В последние годы компания успешно внедрила украинский язык для инструмента голосовой диктовки текста, фирменного приложения для перевода и предиктивного ввода на виртуальной клавиатуре.
Напомним, в этом году компания Apple изменила привычную стратегию запуска линейки новинок. Стандартный iPhone 18, а также модели iPhone Air и iPhone 18e компания планирует представить только весной 2027 года.