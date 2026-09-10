Когда сажать нарциссы осенью: сроки и как это лучше сделать

Когда сажать нарциссы осенью

Реклама

Осенняя посадка нарциссов имеет свои особенности. Хотя их часто высаживают вместе с тюльпанами и другими весенними луковичными, сроки этих культур не совсем одинаковые.

Нарциссам нужно больше времени для укоренения, поэтому затягивать с посадкой до поздней осени не стоит. Рассказываем, когда лучше высаживать луковицы в Украине, какую глубину выбрать и что учесть, чтобы весной получить обильное цветение.

Реклама

Когда лучше сажать нарциссы

Нарциссы высаживают осенью, причем обычно раньше тюльпанов. Луковицам нужно время, чтобы образовать корни до промерзания земли.

Реклама

По рекомендациям экспертов, самый благоприятный период наступает, когда температура почвы опускается примерно до +8…+10 °C и удерживается на этом уровне. При слишком ранней посадке в теплую почву растения могут преждевременно двинуться в рост, а если сильно опоздать, луковицы не успеют нормально укорениться до морозов.

Для большинства регионов Украины основной период приходится на сентябрь — первую половину октября, но конкретная дата зависит от погоды. На севере и западе посадку часто проводят раньше, на юге — позже.

Поэтому более практично следить за температурой почвы и прогнозом погоды, а не пытаться высадить все луковицы в определенный календарный день.

Почему нарциссы лучше не оставлять до поздней осени

Тюльпаны нередко высаживают позже, когда почва уже хорошо остыла. С нарциссами затягивать не стоит.

Реклама

Их луковицам необходимо сформировать корневую систему еще до наступления устойчивых морозов. Именно поэтому, если планируете одновременно сажать разные весенние луковичные, первыми целесообразно взорвать нарциссы, а тюльпаны оставить на более поздний срок.

В то же время спешить в конце лета, когда земля еще очень теплая, тоже не нужно.

Где посадить нарциссы

Нарциссы хорошо растут на солнечных участках, но способны переносить и легкую полутенку. Благодаря этому их удобно высаживать не только на открытых клумбах, но и у листопадных деревьев и кустов.

Весной, когда нарциссы активно растут и цветут, кроны многих деревьев еще не полностью покрыты листьями, поэтому растениям хватает света.

Реклама

А вот постоянная глубокая тень — не самый лучший вариант. При недостатке света растения могут хуже цвести и накапливать меньше питательных веществ в луковицах.

Какая почва им нужна

Нарциссы считаются довольно неприхотливыми, но одно требование особенно важно — вода не должна долго застаиваться у луковиц.

Лучше всего подойдет рыхлая, плодородная и хорошо дренированная почва. Если земля тяжелая и глинистая, ее лучше подготовить заранее, улучшив структуру органическим веществом и обеспечив отвод лишней воды.

Поэтому совет «нарциссы можно без проблем посадить даже в очень жесткую глину» лучше воспринимать осторожно. Тяжелая почва сама по себе не является абсолютным препятствием, но переувлажнение и плохой дренаж повышают риск загнивания луковиц.

На какую глубину сажать нарциссы

Универсального значения в сантиметрах для всех луковиц нет, они существенно отличаются по размеру.

Удобный ориентир — посадить луковицу на глубину, примерно равную двум-трем ее высотам. Большие луковицы соответственно углубляют сильнее, маленькие — меньше.

Луковицу устанавливают донцем вниз, заостренной частью вверх, после чего засыпают землей.

На тяжелой почве чрезмерно углублять посадочный материал не стоит, тогда как на легкой песчаной почве допустима более глубокая посадка.

На каком расстоянии сажать нарциссы

Нарциссы способны оставаться на одном месте в течение нескольких лет. За это время вокруг материнской луковицы образуются дочерние и постепенно формируется целое гнездо.

Поэтому луковицам нужно оставить пространство для разрастания. В среднем между ними можно выдерживать 10-15 см, а крупные луковицы и сорта, которые планируют долго не пересаживать, размещать еще немного свободнее.

Если же цель получить плотную декоративную группу уже первой весной, посадку можно сделать более компактной, но со временем такое гнездо придется раньше разделить.

Нужно ли поливать после посадки нарциссы

Если земля сухая, после высадки нарциссы следует умеренно полить. Влага поможет почве осесть вокруг луковиц и создаст условия для начала укоренения.

Но превращать клумбу в мокрый участок не нужно. Если осенью регулярно идут дожди и почва достаточно влажная, дополнительный полив может вообще не понадобиться.

Перед зимой участок можно замульчировать, особенно там, где возможны сильные морозы без стабильного снежного покрова.

Едят ли луковицы нарциссов мыши

При этом нарциссы имеют интересное преимущество перед многими другими луковичными. В растениях содержатся токсичные алкалоиды, в частности ликорин, поэтому грызуны обычно избегают луковиц нарциссов.

Именно поэтому нарциссы иногда высаживают рядом с более привлекательными для животных луковичными. Однако считать их абсолютной защитой от всех вредителей не стоит.

Важно и другое: токсичность касается не только грызунов. Луковицы нарциссов нельзя употреблять в пищу, а после работы с большим количеством посадочного материала желательно вымыть руки. Людям с чувствительной кожей лучше работать в перчатках.

Почему нарциссы можно долго не выкапывать

В отличие от многих сортовых тюльпанов, нарциссы не нуждаются в ежегодном выкапывании. На одном месте они могут успешно расти несколько лет, постепенно образуя все большую куртину.

Сигналом к разделению становится не определенная дата, а состояние растений. Если листьев много, гнездо стало очень плотным, а цветов с каждым годом становится меньше, луковицам, вероятно, уже не хватает пространства и питательных веществ. Тогда после завершения вегетации гнездо можно вырыть, разделить и осенью посадить снова.

.

Новости партнеров