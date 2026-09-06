Когда и как сажать тюльпаны осенью 2022 года

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Когда и как посадить тюльпаны осенью
Каждую осень нужно высаживать луковицы тюльпанов в почву. Рассказываем, когда это лучше делать и как.
Когда лучше посадить тюльпаны
Для тюльпанов очень важно усадить их в правильное время. Если посадить тюльпаны, когда еще относительно тепло, растения могут прорасти, а если поздно, не смогут хорошо укорениться и погибнуть.
Время посадки зависит от погодных условий и погодных условий. Опытные садоводы рекомендуют высаживать тюльпаны не ранее чем за 1,5 месяца до первых предполагаемых заморозков. Этот период считается оптимальным, луковицы успевают лучше укорениться при прохладной температуре, отдохнуть и набраться сил до весны.
Температура грунта должна быть не ниже +10°C, температура воздуха не ниже +7.+5°C.
Оптимальная пора для осенней высадки тюльпанов — середина сентября и до начала ноября. В последние годы осенняя погода в Украине достаточно засушливая и теплая, поэтому посадку нужно откладывать на более поздний период.
На укоренение нужно примерно один месяц. Луковицы успевают прижиться до первых заморозков и впадают в покой. С новыми силами распускаются весной.
Отбор качественного семенного материала
Для посадки нужно выбрать луковицы размером 3-4 см в диаметре не больше:
прочные на ощупь и с сухими чешуйками,
без механических повреждений, пятен, плесени, не придавлены,
с плотной коричневой, цельной защитной оболочкой,
с толстым донышком и зародышами корней.
Для собственного посадочного материала после того, как отцветут цветы и увядшие листья, луговицы нужно выкопать и хорошо просушить. Маленькие детки-пузырьки отделить. Перед посадкой в землю детишек нужно отдельно дорастить на участке доращивания, а луковицы диаметром 2 см и более протравить, замочить на пол часа в слабом растворе марганца.
Высадка тюльпанов в землю
Участок для посадки тюльпанов готовят за 30 дней до высадки. Это должен быть хорошо освещенный, выровненный, без застоя воды и сквозняков участок. Землю нужно перекопать с натуральным удобрением — торфом или перегноем. Если этого не сделать, тюльпаны вырастут кривыми и слабыми. Для укоренения луковицам необходим калий, поэтому он тоже должен присутствовать в составе подкормки. Лучше всего смешать древесный уголь и мел и добавить комплексное минеральное удобрение.
Большие экземпляры луковиц высаживают, углубив их на 12-15 см в землю, малого размера на 8 см или на три высоты луковицы, это называется правило «трех высот». Расстояние между растениями 8-10 см или 15-20 см друг от друга. Сажать лучше по сортам.
Уложите луковицы в лунки хвостиком вверх, заровняйте землю и не забудьте укрыть грядку, чтобы весенние цветы не замерзли зимой.