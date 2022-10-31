Когда и как сажать тюльпаны осенью 2022 года

Каждую осень нужно высаживать луковицы тюльпанов в почву. Когда это лучше делать и как, читайте в материале ТСН.ua

Когда лучше посадить тюльпаны в 2022 году

Для тюльпанов очень важно посадить их в правильное время. Время посадки зависит от климатических условий и погоды. Опытные садоводы рекомендуют высаживать тюльпаны не ранее чем за 1,5 месяца до первых предполагаемых заморозков. Этот период считается оптимальным, луковицы успевают лучше укоренится при прохладной температуре, отдохнуть и набраться сил до весны.

Температура грунта должна быть не ниже +10°C, температура воздуха не ниже +7..+5°C.

Если посадить тюльпаны, когда еще относительно тепло, растения могут прорасти, а если поздно, не смогут хорошо укорениться и погибнут.

Отбор качественного семенного материала

Для посадки нужно выбрать луковицы размером 3-4 см в диаметре не больше:

прочные на ощупь и с сухими чешуйками,

без механических повреждений, пятен, плесени, не придавленые,

с плотной коричневой, цельной защитной оболочкой,

с толстым донышком и зародышами корней.

Для собственного посадочного материала после того, как отцветут цветы, луковицы нужо выкопать и хорошо просушить. Маленьких деток отделить. Перед посадкой в землю деток нужно отдельно дорастить, а луковицы диаметром 2 см и более протравить, замочить на пол часа в слабом растворе марганца.

Высадка тюльпанов в землю

Участок для посадки тюльпанов готовят за 30 дней до высадки. Это должен быть хорошо освещенный, выровненный, без застоя воды и сквозняков участок. Землю нужно перекопать с натуральным удобрением – торфом или перегноем. Если этого не сделать, тюльпаны вырастут кривыми и слабыми. Для укоренения луковиц необходим калий, поэтому он тоже должен присутствовать в составе подкормки. Лучше всего смешать древесную золу и мел, и добавить комплексное минеральное удобрение.

Большие экземпляры луковиц высаживают углубив их на 12-15 см в землю, малого размера на 8 см или на три высоты луковицы, это называется правило «трех высот». Расстояние между растениями 8-10 см или 15-20 см друг от друга. Сажать лучше по сортам.

Уложите луковицы в лунки хвостиком вверх, заровняйте землю и не забудьте укрыть грядку, чтобы весенние цветы не замерзли зимой.

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