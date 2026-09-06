Когда и как сажать тюльпаны осенью 2022 года

Когда сажать тюльпаны

Реклама

Когда лучше посадить тюльпаны

Для тюльпанов очень важно усадить их в правильное время. Если посадить тюльпаны, когда еще относительно тепло, растения могут прорасти, а если поздно, не смогут хорошо укорениться и погибнуть.

Время посадки зависит от погодных условий и погодных условий. Опытные садоводы рекомендуют высаживать тюльпаны не ранее чем за 1,5 месяца до первых предполагаемых заморозков. Этот период считается оптимальным, луковицы успевают лучше укорениться при прохладной температуре, отдохнуть и набраться сил до весны.

Реклама

Температура грунта должна быть не ниже +10°C, температура воздуха не ниже +7.+5°C.

Реклама

Оптимальная пора для осенней высадки тюльпанов — середина сентября и до начала ноября. В последние годы осенняя погода в Украине достаточно засушливая и теплая, поэтому посадку нужно откладывать на более поздний период.

На укоренение нужно примерно один месяц. Луковицы успевают прижиться до первых заморозков и впадают в покой. С новыми силами распускаются весной.

Отбор качественного семенного материала

Для посадки нужно выбрать луковицы размером 3-4 см в диаметре не больше:

прочные на ощупь и с сухими чешуйками,

без механических повреждений, пятен, плесени, не придавлены,

с плотной коричневой, цельной защитной оболочкой,

с толстым донышком и зародышами корней.

Для собственного посадочного материала после того, как отцветут цветы и увядшие листья, луговицы нужно выкопать и хорошо просушить. Маленькие детки-пузырьки отделить. Перед посадкой в землю детишек нужно отдельно дорастить на участке доращивания, а луковицы диаметром 2 см и более протравить, замочить на пол часа в слабом растворе марганца.

Реклама

Высадка тюльпанов в землю

Участок для посадки тюльпанов готовят за 30 дней до высадки. Это должен быть хорошо освещенный, выровненный, без застоя воды и сквозняков участок. Землю нужно перекопать с натуральным удобрением — торфом или перегноем. Если этого не сделать, тюльпаны вырастут кривыми и слабыми. Для укоренения луковицам необходим калий, поэтому он тоже должен присутствовать в составе подкормки. Лучше всего смешать древесный уголь и мел и добавить комплексное минеральное удобрение.

Большие экземпляры луковиц высаживают, углубив их на 12-15 см в землю, малого размера на 8 см или на три высоты луковицы, это называется правило «трех высот». Расстояние между растениями 8-10 см или 15-20 см друг от друга. Сажать лучше по сортам.

Уложите луковицы в лунки хвостиком вверх, заровняйте землю и не забудьте укрыть грядку, чтобы весенние цветы не замерзли зимой.

Новости партнеров