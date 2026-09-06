В Еврокомиссии поддержали тезис Путина о «коренных причинах» — но с важным уточнением

Владимир Путин / © Associated Press

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После переговоров с американскими посланниками Владимир Путин снова заявил о необходимости устранить так называемые «коренные причины» войны против Украины.

На это отреагировал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

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По его словам, настоящими коренными причинами войны является сам Путин, его решение оккупировать Крым в 2014 году и начать полномасштабное вторжение в 2022 году.

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"Это первый раз, когда я соглашаюсь с Путиным: настоящие "коренные причины" войны следует устранить", - заявил Кубилюс.

Визит делегации США в Украину после переговоров в Москве - что известно

В субботу спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, где провели переговоры с Владимиром Путиным. Накануне Дональд Трамп заявлял, что они должны передать российской стороне американское предложение по прекращению войны.

Переговоры в Кремле продолжались более трех часов. После их завершения американские представители покинули Москву и отправились в Киев.

По данным источников Bloomberg, встреча не стала прорывной. Путин, как утверждается, готов согласиться на прекращение войны только на условиях Москвы. В то же время требования Кремля ужесточились, поскольку российское руководство считает, что имеет военное преимущество на фронте.

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6 сентября Виткофф и Кушнер уже проводят переговоры в Киеве. Президент Владимир Зеленский сообщил, что состоялись два раунда дискуссий и стороны переходят в третий.

«Для нас очень важно, что в Украине сегодня главные переговорщики президента Трампа. Мы провели две дискуссии. Я очень рад, что сейчас мы приходим к третьей дискуссии», – сказал Зеленский.

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