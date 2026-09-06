Дочь Поляковой завернула голое тело простыней и устроила эффектный фотосет у Киевского моря

Маша Полякова

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Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой снялась в довольно пикантном фотосете.

Блогерша Маша наслаждалась каникулами в Киеве. За это время она успела сняться во многих профессиональных фотосетах, результатами которых сейчас делится в своем Instagram. Среди кадров были и довольно пикантные.

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В частности, 21-летняя Маша Полякова позировала на берегу Киевского моря. Особенно горячим был образ блогерши. Девушка позировала перед объективом фотокамеры в белой простыне, которой завернула голое тело. Свои длинные волосы Маша распустила, а образ дополнила нюдовым макияжем.

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Маша Полякова

Дочь Оли Поляковой позировала в разных локациях: как и в воде, так и на берегу среди песка. Атмосферы добавляли скалы и яркие солнечные лучи.

Маша Полякова

Подписчики Маши не сдерживали эмоций в комментариях. Блогершу просто засыпали комплиментами со словами, что она очень красивая, а фото невероятно атмосферные: «Красиво и атмосферно», «рыжеволосая красавица», «фото просто до мурашек».

Маша Полякова

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала о детях звезд, которые как две капли воды похожи на родителей. К примеру, дочь певицы Оли Поляковой, сын музыканта Дмитрия Шурова растут их копиями.

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