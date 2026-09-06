"Код создает разум": ученый обнаружил в ДНК доказательство существования Творца

ДНК человека / © pixabay.com

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Сложная система генетического кода, заложенная в ДНК человека, является убедительным свидетельством существования разумного творца, считает новозеландский учёный в области медицинской химии Опсон Веджвуд. Он утверждает, что современная наука до сих пор не может полностью объяснить, как могла возникнуть система генетических инструкций и её взаимосвязь с белками без участия некого разума.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

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Веджвуд, имеющий докторскую степень по органической медицинской химии и занимающийся разработкой лекарственных препаратов, заявил, что генетическая система человека напоминает сложный язык, содержащий абстрактные инструкции.

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«Это речь, и она действительно свидетельствует о наличии разума», — сказал учёный.

По его мнению, ДНК настолько сложна, что её спонтанное образование в результате случайных химических процессов на ранней Земле крайне маловероятно. Веджвуд также обращает внимание на то, что ДНК содержит информацию для синтеза белков, тогда как сами белки участвуют в копировании и считывании генетических инструкций.

Именно эту взаимосвязь он считает одной из главных проблем при объяснении естественного происхождения жизни.

Три непреодолимых препятствия

Учёный выделяет три проблемы, которые, по его мнению, затрудняют объяснение возникновения первой жизни: химическую, статистическую и концептуальную.

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По его словам, статистическая проблема связана с тем, насколько маловероятно самостоятельное образование сложных функциональных белков из аминокислот.

«Вам нужен барьер вокруг клетки, чтобы её содержимое держалось вместе и функционировало как единое целое», — пояснил Веджвуд, подчеркнув сложность появления полноценной клеточной оболочки вместе с системой генетических инструкций.

Он считает, что предложенные учёными модели, согласно которым ранние химические системы могли существовать в микропорах горных пород или в оболочках, похожих на пузырьки, не дают окончательного ответа на вопрос о происхождении сложных клеточных механизмов.

Код является результатом деятельности разума

Веджвуд, излагающий свои аргументы в книге «DNA: The Elephant in the Lab», считает, что информационная природа ДНК заслуживает особого внимания.

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«Любой другой код является непосредственным результатом деятельности разума, и это в определенной степени свидетельствует в пользу существования разумного Творца», — подытожил ученый.

Другие сценарии зарождения жизни

В то же время аргументация Веджвуда не является экспериментальным доказательством существования разумного творца. Его вывод основан на интерпретации сложности ДНК и на критике отдельных гипотез о происхождении жизни.

Ученые до сих пор не имеют окончательного ответа на вопрос, каким именно образом неживая химия превратилась в первые живые системы. Однако отсутствие полного объяснения не означает, что природные механизмы принципиально не могли привести к появлению жизни.

Одной из наиболее известных гипотез является концепция «мира РНК». Она предполагает, что до появления современной системы ДНК и белков могли существовать более простые молекулярные системы на основе РНК, способные хранить информацию, катализировать химические реакции и постепенно изменяться в результате эволюции.

Таким образом, в рамках этой гипотезы сложная современная клетка не должна была возникнуть сразу в полностью сформировавшемся виде — её компоненты могли появляться и взаимодействовать постепенно.

Напомним, учёные обнаружили в ДНК современных людей скрытые следы двух загадочных видов гоминидов, останки которых археологи до сих пор ни разу не находили.

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