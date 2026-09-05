Тайна 2000-летнего кольца: учёные обнаружили деталь, которая изменила представление о его владельце

Кольцо 2000-го года. Фото: Р. Поратом, Дж. Родман, К. Амит, Фотографический отдел IAA

Реклама

Древнее кольцо-печать, найденное в Иудее, вновь оказалось в центре внимания ученых. Новый анализ греческой надписи на артефакте помог исследователю объяснить его возможную связь с римской администрацией времен Понтия Пилата.

Об этом сообщило издание Mült-kor.

Реклама

Кольцо из медного сплава было обнаружено ещё в 1960-х годах во время раскопок крепости Иродиум. На нём изображён сосуд, окружённый греческими буквами. На протяжении десятилетий находка хранилась в хранилище, а в 2018 году израильские исследователи выдвинули предположение, что надпись ΠΙΛΑΤΟ может быть связана с Понтием Пилатом или кем-то из его администрации.

Реклама

Впоследствии такая интерпретация была поставлена под сомнение. В исследовании 2023 года учёные выдвинули предположение, что буквы могли составлять два отдельных слова. Однако новый анализ предлагает иное объяснение надписи.

Что означает надпись на кольце

По заключению автора нового исследования, надпись может представлять собой греческую транслитерацию латинского слова «Pilato». В таком случае её значение можно передать как «к Пилату» или «для Пилата».

В то же время в надписи есть одна особенность: вместо греческой буквы омега в конце использован омикрон. Исследователь считает это орфографической ошибкой, характерной для людей, обладавших лишь базовыми знаниями латыни. Латинская O и греческий омикрон визуально похожи, поэтому мастер мог их перепутать.

Необычное расположение некоторых букв автор объясняет дефектами материала и ограниченным пространством на поверхности кольца.

Реклама

Кому мог принадлежать перстень

О возможном владельце артефакта исследователю подсказали не только буквы, но и само изделие. Кольцо изготовлено из недорогого медного сплава, тогда как высокопоставленные представители римской власти пользовались золотыми печатями или украшениями с драгоценными камнями.

Изделия из медных сплавов, напротив, были характерны для людей более низкого социального положения, в частности солдат и чиновников невысокого ранга. На печати также изображен сосуд — мотив, распространенный среди еврейского населения Иудеи в I веке.

Совокупность этих деталей дала основания предположить, что владельцем мог быть раб или вольноотпущенник, привлеченный к работе в римской администрации. Кольцо он мог использовать в качестве печати при оформлении документов, направлявшихся префекту.

Такая интерпретация позволяет по-новому взглянуть на деятельность римских властей в Иудее. Понтий Пилат управлял провинцией с 26 по 36 год нашей эры, когда местная административная система ещё только формировалась. Ранее в исторических моделях управление провинцией часто связывали исключительно с римскими гражданами.

Реклама

Напомним, что в Польше поисковик автомобильных запчастей случайно наткнулся на местной свалке на фрагмент 1800-летнего щита, внутри которого хранились кремированные останки древнего вандальского воина.

Новости партнеров

Новости партнеров