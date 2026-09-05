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Трагедия во время авиашоу: истребитель упал и взорвался на глазах у тысяч зрителей
Во время проведения масштабного авиашоу вблизи Афин разбился военный истребитель, что привело к сильнейшему пожару и масштабной спасательной операции.
В субботу днем, 5 сентября, во время проведения масштабного авиашоу в районе греческого города Танагра вблизи Афин неожиданно разбился военный истребитель F-4 Phantom. Самолет стремительно потерял высоту и упал на землю прямо на глазах тысяч зрителей за считанные минуты после начала выступления. Экстренные службы ликвидируют последствия катастрофы и продолжают поисковую операцию.
Об этом сообщает ERT News.
Масштабный пожар и остановка авиашоу
Сразу после мощного удара о землю прогремел сильный взрыв, поскольку баки истребителя были полностью заполнены горючим. По предварительным данным, от удара летательный аппарат разорвал пополам, а в районе падения вспыхнул масштабный пожар сразу в двух ячейках.
На место трагедии немедленно вылетели специальные пожарные вертолеты, чтобы обуздать пламя в крайне сложных условиях. Работу спасателей существенно усложняет густой черный дым, плотным занавесом накрывший территорию вокруг взлетно-посадочной полосы.
Из-за чрезвычайной ситуации организаторы мероприятия немедленно остановили программу Athens Flying Week в целях безопасности присутствующих. Все остальные участвовавшие в выступлениях самолеты срочно покинули воздушное пространство над Танагрой и вернулись на базы.
Судьба пилотов и расследование причин
Пока остается неизвестной судьба двух пилотов, находившихся на борту разбитого военного судна. Спасателям пока не удалось найти парашютов, а официального подтверждения об использовании системы автоматического катапультирования до сих пор не поступало.
В связи с трагедией министр национальной обороны Греции срочно прервал свою рабочую поездку и возвращается в столицу. Между тем, специалисты уже изъяли видеозаписи с камер организаторов, чтобы детально проанализировать последние секунды полета и установить причины аварии.
Напомним, в Перу туристический самолет разбился во время полета над археологическим памятником линий Наска на юге Перу. В результате катастрофы погибли 13 человек.