Сборная Украины драматично проиграла Бразилии в четвертьфинале ЧМ-2026 по сокке

Сборная Украины по сокке / Socca Ukraine

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Сборная Украины по сокке драматично проиграла команде Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026, который проходит в немецком Эссене. Игра завершилась поражением "сине-желтых" со счетом 2:3.

На 8-й минуте украинцы открыли счет — Юрий Щерица удачно сыграл на добивании. Бразильцы отыгрались в конце первого тайма — Флавио де Лима реализовал буллит.

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После перерыва наша команда снова вышла вперед — Сергей Гибало забил отличный гол ударом слета в "девятку".

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Однако в конце поединка бразильцы заменили вратаря полевым игроком и за две минуты до конца сравняли счет — Флавио де Лима оформил дубль. А в компенсированное время Раул Стедиле принес "селесао" победу.

Обзор матча

Таким образом, подопечные Михаила Шевченко не смогли повторить успех чемпионата мира 2023 года, когда стали вице-чемпионами после поражения от Казахстана в серии буллитов.

На ЧМ-2026 сборная Украины по сокке завершила групповой этап с тремя победами в трех матчах, напрямую пробившись в 1/8 финала: на старте турнира наша команда победила Ливан (2:0), во втором поединке разгромила Пакистан (6:0), а в заключительном туре разгромила Грузию (3:0). В 1/8 финала "сине-желтые" обыграли Австралию (2:1).

Напомним, что Socca — разновидность футбола, где играют команды в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут. От мини-футбола отличается количеством игроков и размером поля.

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