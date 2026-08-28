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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
40
Время на прочтение
1 мин

Чемпионат мира по Соке 2026 — матчи сборной Украины эксклюзивно на Киевстар ТВ Актуально

С 28 августа по 6 сентября в Германии состоится Чемпионат мира по Сокки 2026 — разновидности футбола в формате 6×6. Лучшие сборные мира сразятся за звание чемпиона, среди них — Украина, Бразилия, Казахстан, Польша, Хорватия, Германия, Франция и Аргентина.

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Чемпионат мира по Соке 2026 — матчи сборной Украины эксклюзивно на Киевстар ТВ

Киевстар ТВ эксклюзивно покажет 42 лучших матча турнира, в том числе все поединки сборной Украины. Выбранные матчи также будут доступны на YouTube-канале Киевстар ТВ Спорт .

Матчи будут транслироваться в HD-качестве с украинскими комментариями.

Просмотр доступен по подписке во всех платных пакетах Киевстар ТВ для пользователей, независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера. Абоненты Киевстар с Суперсилой Киевстар ТВ могут смотреть матчи без дополнительной оплаты.

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