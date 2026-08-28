Чемпионат мира по Соке 2026 — матчи сборной Украины эксклюзивно на Киевстар ТВ

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Киевстар ТВ эксклюзивно покажет 42 лучших матча турнира, в том числе все поединки сборной Украины. Выбранные матчи также будут доступны на YouTube-канале Киевстар ТВ Спорт .

Матчи будут транслироваться в HD-качестве с украинскими комментариями.

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Просмотр доступен по подписке во всех платных пакетах Киевстар ТВ для пользователей, независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера. Абоненты Киевстар с Суперсилой Киевстар ТВ могут смотреть матчи без дополнительной оплаты.

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