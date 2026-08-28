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Чемпионат мира по Соке 2026 — матчи сборной Украины эксклюзивно на Киевстар ТВ Актуально
С 28 августа по 6 сентября в Германии состоится Чемпионат мира по Сокки 2026 — разновидности футбола в формате 6×6. Лучшие сборные мира сразятся за звание чемпиона, среди них — Украина, Бразилия, Казахстан, Польша, Хорватия, Германия, Франция и Аргентина.
Киевстар ТВ эксклюзивно покажет 42 лучших матча турнира, в том числе все поединки сборной Украины. Выбранные матчи также будут доступны на YouTube-канале Киевстар ТВ Спорт .
Матчи будут транслироваться в HD-качестве с украинскими комментариями.
Просмотр доступен по подписке во всех платных пакетах Киевстар ТВ для пользователей, независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера. Абоненты Киевстар с Суперсилой Киевстар ТВ могут смотреть матчи без дополнительной оплаты.