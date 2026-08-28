Две женщины оказались на операционном столе после поездки на американских горках: аттракцион закрыли

Американские горки / © AP

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Две женщины в США попали в больницу с кровоизлиянием в мозг после катания на американских горках X2 в парке Six Flags Magic Mountain недалеко от Лос-Анджелеса. Их травмы оказались схожими с теми, которые медики наблюдают после серьёзных аварий на высокой скорости. Оба случая произошли с разницей менее чем в неделю в июле.

Об этом сообщило издание CNN.

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40-летняя Памела Гиллен после катания на X2 несколько раз ударилась головой о подголовник, а по окончании поездки начала рвать и потеряла сознание. Обследование в больнице выявило тяжелую субдуральную гематому и сдавление мозга. Женщине провели срочную операцию, во время которой удалили часть черепа, чтобы уменьшить давление на мозг. Она пришла в себя через две недели и сейчас восстанавливается.

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Через шесть дней на аттракционе X2 покаталась 25-летняя Наоми Грир-Уилкинсон. Вскоре после аттракциона она также потеряла сознание и попала в больницу, где ей сделали экстренную операцию на мозге. По словам родственников, врачи диагностировали тяжёлую черепно-мозговую травму. Женщина остается в критическом состоянии и находится в коме.

Нейрохирурги, лечившие обоих пострадавших, заявили, что, по их профессиональному мнению, тяжелые черепно-мозговые травмы стали следствием резкого ускорения и замедления во время катания на X2.

Американские горки X2 отличаются сиденьями, которые вращаются на 360 градусов независимо от движения поезда. Аттракцион разгоняется почти до 80 миль в час — около 129 км/ч.

Как выяснило CNN, на протяжении почти двух десятилетий аттракцион X2 связывали с более чем десятком сообщений о серьезных травмах и госпитализациях. Среди пострадавших были люди, у которых возникли тяжелые последствия для здоровья или которые впали в кому. Также с аттракционом связывают два случая смерти.

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В частности, в 2022 году после катания на X2 умер 22-летний Кристофер Хоули. После поездки он пожаловался на головокружение, потерял сознание и был госпитализирован с сильным кровоизлиянием в мозг. Несмотря на операцию, мужчина умер менее чем через десять часов. Согласно отчету коронера, причиной смерти стала тупая травма головы в результате инцидента на аттракционе.

За три года до его смерти, как утверждал эксперт, нанятый семьей Хоули, во внутренних отчетах парка было зафиксировано не менее 70 жалоб пассажиров X2 на травмы головы и шеи.

Компания Six Flags в ходе судебных разбирательств заявляла, что аттракцион X2 регулярно проходит проверки, а нагрузки во время катания недостаточно сильны, чтобы вызвать черепно-мозговую травму у обычного пассажира, соблюдающего правила. Компания также ссылалась на предупреждения о рисках, присущих аттракционам.

После последних июльских инцидентов аттракцион X2 закрыли вечером 12 июля. Компания Six Flags не объяснила CNN причины такого решения и сообщила лишь, что аттракцион пока остается закрытым. Калифорнийские регулирующие органы заявили, что проверка продолжается.

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Напомним, ранее мы сообщали, что более 180 пассажиров самолета, летевшего из Греции в Италию, перед взлетом услышали неожиданное требование капитана. Туристы начали протестовать, но пилот отступать не собирался.

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