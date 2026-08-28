Дві жінки опинилися на операційному столі після американських гірок: атракціон закрили

Американські гірки / © AP

Реклама

Дві жінки у США потрапили до лікарні з крововиливом у мозок після катання на американських гірках X2 у парку Six Flags Magic Mountain поблизу Лос-Анджелеса. Їхні травми виявилися схожими на ті, які медики спостерігають після серйозних аварій на високій швидкості. Два випадки сталися з різницею менш ніж у тиждень у липні.

Про це повідомило видання CNN.

Реклама

40-річна Памела Гіллен після катання на X2 кілька разів ударилася головою об підголівник, а після завершення поїздки почала блювати та знепритомніла. Обстеження в лікарні виявило важку субдуральну гематому та стиснення мозку. Жінці провели термінову операцію, під час якої видалили частину черепа, щоб зменшити тиск на мозок. Вона прийшла до тями через два тижні й тепер відновлюється.

Реклама

Через шість днів на X2 покаталася 25-річна Наомі Грір-Вілкінсон. Невдовзі після атракціону вона також втратила свідомість і потрапила до лікарні, де їй зробили екстрену операцію на мозку. За словами родини, лікарі діагностували важку черепно-мозкову травму. Жінка залишається в критичному стані та перебуває в комі.

Нейрохірурги, які лікували обох постраждалих, заявили, що, на їхню професійну думку, важкі травми мозку стали наслідком різкого прискорення та уповільнення під час катання на X2.

Американські гірки X2 вирізняються сидіннями, які обертаються на 360 градусів незалежно від руху поїзда. Атракціон розганяється майже до 80 миль на годину — близько 129 км/год.

Як з’ясувала CNN, протягом майже двох десятиліть X2 пов’язували з більш ніж десятком повідомлень про серйозні травми та госпіталізації. Серед постраждалих були люди, які отримали тяжкі наслідки для здоров’я або впали в кому. Також із атракціоном пов’язують дві смерті.

Реклама

Зокрема, 2022 року після катання на X2 помер 22-річний Крістофер Хоулі. Після поїздки він поскаржився на запаморочення, знепритомнів і був госпіталізований із сильною кровотечею в мозку. Попри операцію, чоловік помер менш ніж за десять годин. Згідно зі звітом коронера, причиною смерті стала тупа травма голови внаслідок інциденту на атракціоні.

За три роки до його смерті, як стверджував експерт, найнятий родиною Хоулі, внутрішні записи парку містили щонайменше 70 скарг пасажирів X2 на травми голови та шиї.

Six Flags у судових справах заявляла, що X2 регулярно перевіряють, а навантаження під час катання недостатньо сильні, щоб спричинити черепно-мозкову травму у звичайного пасажира, який дотримується правил. Компанія також посилалася на попередження про ризики, притаманні атракціонам.

Після останніх липневих випадків X2 закрили ввечері 12 липня. Six Flags не пояснила CNN причини такого рішення та повідомила лише, що атракціон наразі залишається закритим. Каліфорнійські регулятори заявили, що перевірка триває.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що понад 180 пасажирів літака з Греції до Італії перед зльотом почули несподівану вимогу капітана. Туристи почали протестувати, але пілот відступати не збирався.

Новини партнерів

Новини партнерів