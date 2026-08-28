Чи справді розпочинається евакуація з Херсону та до чого готуватися містянам: що говорять в ОВА

Херсон / © Getty Images

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Жителів Херсона, які поки не готові залишати місто назавжди, закликають хоча б на осінньо-зимовий період виїхати до безпечніших регіонів України.

Про це заявив заступник очільника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

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За його словами, тимчасова евакуація може допомогти людям пережити найскладніший період там, де значно простіше забезпечити опалення, електроенергію та базові умови для життя.

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Водночас область продовжує готуватися до зими та працює над децентралізацією системи теплопостачання. Однак реалізовувати такі проєкти у Херсоні надзвичайно складно.

«Російські війська регулярно атакують місто, а з лівого берега Дніпра ведуть розвідку за допомогою безпілотників. Через це навіть підготовлені об’єкти можуть стати цілями для ударів», — зазначив він.

У Херсонській ОВА наголошують, що противник здатен зруйнувати результати тривалої підготовки буквально кількома ударами. Втім, якою буде ситуація цього опалювального сезону, наразі спрогнозувати неможливо. Саме тому мешканців, які не хочуть евакуюватися остаточно, закликають розглянути хоча б тимчасовий виїзд із міста.

Що передувало

Російські війська вночі атакували Херсонську ТЕЦ авіаційними бомбами. Внаслідок удару об’єкт критичної інфраструктури зазнав значних руйнувань, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 27 серпня.

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«Відверто: розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об’єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо… Тому треба чесно розуміти: Херсон може залишатися без світла і тепла не на години чи дні, а тривалий час», — сказав очільник ОВА.

Він закликав жителів міста, передусім родини з дітьми та літніх людей, за можливості виїхати до безпечніших регіонів, де вони мають родичів чи знайомих.

Реакція містян

У коментарях під дописом Прокудіна розгорілася справжня дискусія про роботу влади. Херсонці обурені, що на п’ятий рік війни місто не захищене, ворожі дрони полюють на людей, а звичайний вихід з дому до магазину перетворився на квест.

Водночас частина містян запитує, куди їм їхати, якщо ціни на аренду житла просто зашкалюють. Люди залишилися сам-на-сам.

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