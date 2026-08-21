День ангела 28 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 28 серпня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 28 серпня

28 серпня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Георгія, Івана, Макара, Миколу, Мойсея, Павла, Сергія, Федора, Ганну.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві радісний, світлий. В дорослому віці стає амбітним.

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Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві добрий, честолюбний. В дорослому віці стає м’яким.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, скромний. В дорослому віці стає неквапливим.

Макар — давньогрецьке походження, означає «блаженний». В дитинстві вихований, чесний. В дорослому віці стає справедливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві привабливий, добрий. В дорослому віці стає рішучим.

Мойсей — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «я взяла його з води». В дитинстві слухняний, рухливий. В дорослому віці стає терплячим.

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Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві чуйний, співчутливий. В дорослому віці стає надійним.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає сміливим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві жіночний, ніжний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Ганна — давньоєврейське походження, означає «блага». В дитинстві добра, щира. В дорослому віці стає працьовитою.

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День ангела 28 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Від щирого серця вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди допомагає й підтримує у всіх починаннях.

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З Днем ангела! Бажаю миру, щастя, гармонії та Божої опіки над тобою і твоєю родиною.

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Нехай у цей День ангела здійснюються найкращі бажання, а серце завжди буде сповнене любові та радості.

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Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел дарував тобі сили, натхнення та захищав від усіх труднощів.

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З Днем ангела! Нехай кожен день приносить радість, нові можливості та приємні сюрпризи.

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