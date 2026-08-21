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День ангела 28 серпня: кого та як вітати з іменинами
28 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 28 серпня
28 серпня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Георгія, Івана, Макара, Миколу, Мойсея, Павла, Сергія, Федора, Ганну.
Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві радісний, світлий. В дорослому віці стає амбітним.
Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві добрий, честолюбний. В дорослому віці стає м’яким.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, скромний. В дорослому віці стає неквапливим.
Макар — давньогрецьке походження, означає «блаженний». В дитинстві вихований, чесний. В дорослому віці стає справедливим.
Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві привабливий, добрий. В дорослому віці стає рішучим.
Мойсей — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «я взяла його з води». В дитинстві слухняний, рухливий. В дорослому віці стає терплячим.
Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві чуйний, співчутливий. В дорослому віці стає надійним.
Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає сміливим.
Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві жіночний, ніжний. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Ганна — давньоєврейське походження, означає «блага». В дитинстві добра, щира. В дорослому віці стає працьовитою.
День ангела 28 серпня — душевні привітання в прозі
Від щирого серця вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди допомагає й підтримує у всіх починаннях.
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З Днем ангела! Бажаю миру, щастя, гармонії та Божої опіки над тобою і твоєю родиною.
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Нехай у цей День ангела здійснюються найкращі бажання, а серце завжди буде сповнене любові та радості.
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Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел дарував тобі сили, натхнення та захищав від усіх труднощів.
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З Днем ангела! Нехай кожен день приносить радість, нові можливості та приємні сюрпризи.