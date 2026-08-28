"Смак мене здивував": біженка з України здивувала, як готують "шубу" у Німеччині

«Оселедець під шубою» / © Фото з відкритих джерел

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Українська біженка Людмила Русіна, яка наразі проживає в Німеччині, поділилася своїми враженнями від місцевої кухні. Жінка розповіла про особливий рецепт німецького аналога популярного українського салату «Оселедець під шубою».

За словами українки, у Німеччині ця страва має назву «Herring salat» — салат з оселедцем. Найбільше він популярний на півночі країни, де його зазвичай готують із ніжним оселедцем, поділилася Людмила у своєму відео на платформі TikTok.

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«У німців теж є шуба, тільки з огірком, і смак мене дуже здивував», — ділиться враженнями Людмила.

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Вона пояснила, що головна відмінність цієї страви від української полягає у способі подачі та інгредієнтах. Німці не викладають продукти шарами, а просто перемішують їх між собою. Для приготування використовують: кубики відвареної картоплі та буряка, дрібно порізану цибулю, кисле яблуко, мариновані огірки та 300 грамів оселедцю.

Заправку готують із майонезу, сметани, невеликої кількості огіркового маринаду, перцю та солі. Після змішування салат залишають у холодильнику щонайменше на дві години або на всю ніч, щоб він добре просочився.

«Мій вердикт — це дуже смачно і, мабуть, найсмачніше, що я куштувала з німецької кухні», — підсумувала українка.

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Українка, котра три роки жила у Німеччині, поділилася власним переліком того, з чим вона так і не змогла змиритися. У її списку опиниилися такі речі як закриття аптек і суворі правила викидання сміття, а також обов’язковий податок на радіо, від якого не можна відмовитися.

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Також ми писали, що звична традиція для українців — смажити шашлики на природі або біля будинку, в цій країні може обернутися величезними боргами чи навіть судом.

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