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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
1 хв

Мариновані огірки з медом: рецепт хрумкої закуски

Хрусткі, соковиті, з легкою солодкою ноткою меду та пікантністю діжонської гірчиці — саме такими виходять ці швидкі у приготуванні мариновані огірки.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
75 ккал
Коментарі
Мариновані огірки з медом tiktok.com/@liliya.cooking

Мариновані огірки з медом tiktok.com/@liliya.cooking

Якщо класичними рецептами вже нікого не здивуєш, варто спробувати поєднання меду, яблучного оцту та діжонської гірчиці. Саме цей баланс солодкого, кислого та гострого створює насичений смак, який закохує з першого шматочка. Рецепт, про який розповіла авторка кулінарної сторінки liliya.cooking, уже став фаворитом серед поціновувачів простих літніх закусок. І не дарма, адже всього 10–15 хв і на столі страва, яка ідеально доповнить будь-який обід або вечерю.

Інгредієнти

огірки
800 г
часник
4 зубчики
зелень (кріп і петрушка)
1 пучок
перець чилі
1 шт.
діжонська гірчиця
2 ст. л
яблучний оцет
2 ст. л
мед
2 ч. л
олія
4 ст. л
сіль (з гіркою)
1 ч. л

Приготування

  1. Огірки наріжте зручними шматочками.

  2. Додайте дрібно подрібнений часник, нарізані кріп і петрушку, а також перець чилі.

  3. Окремо приготуйте маринад: змішайте діжонську гірчицю, яблучний оцет, мед, олію та сіль до однорідності.

  4. Залийте маринадом огірки, ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий соусом.

  5. Залиште маринуватися на 10–15 хв.

Після цього закуска готова до подавання.

Якщо ви шукаєте рецепт, який готується буквально за лічені хвилини, але при цьому смакує по-особливому, ці мариновані огірки стануть справжнім відкриттям.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
224
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