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- Шоу-бізнес
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Це було просто, але зовсім не банально: Зої Салдана показала як носити маленьку чорну сукню
Зірка «Аватара» — 48-річна Зої Салдана — відвідала прем’єру нового сезону серіалу «Спецоперації: Левиця» у якому зіграла.
Вона з’явилася перед фотографами у маленькій чорній сукні від бренду Balmain з колекції осінь-зима 2026.
Однак лук акторки був не банальним, адже це класичне на перший погляд вбрання виділялося із тисяч подібниц тим, що мало фактуру. Модель була драпірована горизонтальними складками, а також прикрашена глибоким вирізом і розрізом на спідниці, який став головним акцентом образу.
Акторка доповнила вбрання тонкими напівпрозорими туфлями-човниками з ремінцями, кольє Cartier на шиї а також капроновими колготками. Її образ був монохромним, але завдяки текстурі сукні не здавався банальним.
На заході вона сфотографувалась з колегами, зокрема Ніколь Кідман, яка теж грає у серіалі. Акторка відвідала прем’єру 3-го сезону серіалу у луку від Fendi.