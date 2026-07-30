Це було просто, але зовсім не банально: Зої Салдана показала як носити маленьку чорну сукню

Зої Салдана / © Associated Press

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Вона з’явилася перед фотографами у маленькій чорній сукні від бренду Balmain з колекції осінь-зима 2026.

Однак лук акторки був не банальним, адже це класичне на перший погляд вбрання виділялося із тисяч подібниц тим, що мало фактуру. Модель була драпірована горизонтальними складками, а також прикрашена глибоким вирізом і розрізом на спідниці, який став головним акцентом образу.

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Зої Салдана / © Associated Press

Акторка доповнила вбрання тонкими напівпрозорими туфлями-човниками з ремінцями, кольє Cartier на шиї а також капроновими колготками. Її образ був монохромним, але завдяки текстурі сукні не здавався банальним.

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Зої Салдана / © Associated Press

На заході вона сфотографувалась з колегами, зокрема Ніколь Кідман, яка теж грає у серіалі. Акторка відвідала прем’єру 3-го сезону серіалу у луку від Fendi.

Лейсла Де Олівейра, Ніколь Кідман, Зої Салдана, Джилл Вагнер / © Associated Press

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