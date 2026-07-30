"Білі списки" для ЗСУ та поступки Росії: Маск відзначився суперечливими заявами про війну

Ілон Маск зробив скандальну заяву про війну в Україні та поступки агресору / © Associated Press

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Компанія SpaceX ніколи не продавала свої супутникові термінали Starlink російським військовим, проте окупанти знаходили способи контрабандою завозити їх на схід України для координації атак. Щоб зупинити несанкціоноване використання систем зв’язку російською армією, розробникам довелося вжити безпрецедентних технологічних заходів.

Про це розповів засновник компанії SpaceX Ілон Маск в інтерв’ю The Economist.

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Як відключали зв’язок окупантам

За словами бізнесмена, російські військові отримували доступ до передових технологій шляхом хитрих маніпуляцій, тому американській компанії довелося розробити спеціальний механізм протидії. Аби розв’язати цю проблему, SpaceX спільно з українським урядом створили так званий «білий список» офіційно схвалених терміналів, які можуть працювати в зоні бойових дій.

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«Вони замовляли їх через Україну, а потім контрабандою переправляли на схід, де росіяни використовували їх для атак», — пояснив схему мільярдер.

Водночас такий жорсткий контроль має і певні недоліки, адже через створення білих списків частина звичайних користувачів, які намагалися отримати доступ до інтернету для роботи чи навчання на прифронтових територіях, також втратила зв’язок.

Скандальні заяви про завершення війни

У відповідь на запитання про вплив своїх рішень на хід історії, Маск перевів тему на необхідність пошуку мирного врегулювання. Він висловив сподівання на швидке завершення конфлікту та аргументував це величезними людськими втратами та стагнацією лінії фронту протягом тривалого часу.

«Я сподіваюся, що незабаром буде досягнуто якоїсь мирної угоди, тому що вже 2 або 3 роки кордон майже не рухається, а на передовій щодня гине багато людей», — зазначив засновник SpaceX.

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Бізнесмен піддав жорсткій критиці план повного витіснення російських військ з території України, адже вважає такий сценарій абсолютно нереалістичним. Він також звинуватив західних політиків у лицемірстві, оскільки вони закликають до продовження бойових дій, а самі в цей час перебувають в абсолютній безпеці та комфорті.

«Я дуже ображаюся на модних дипломатів, які влаштовують обіди із 7 страв у розкішних місцях, поки на передовій гинуть люди, і які просторікують про те, що Росія повинна відступити», — обурився мільярдер.

Прагматизм чи підігравання агресору

Мільярдер вкотре наголосив, що для досягнення миру необхідні певні поступки на користь Росії. Він відкинув аргументи про успішні удари українських дронів углиб російської території та наполягав, що без компромісів війна триватиме ще багато років і забиратиме нові життя.

«Я не проросійський, я просто прагматичний, інакше люди гинутимуть роками без жодних результатів, що саме і сталося», — підкреслив Ілон Маск.

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Нагадаємо, Китай створив «мікрохвильовку», здатну «піджарити» супутники Ілона Маска. Ця дешева зброя, яку вже передали на озброєння китайської армії, становить безпрецедентну загрозу для глобальних супутникових мереж.

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