Денисенко чесно висловилася про стосунки з дітьми нареченого та зворушила мрією про спільне майбутнє

Наталка Денисенко / © скриншот з відео

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Українська акторка Наталка Денисенко вперше відверто розповіла, як складаються її стосунки з дітьми коханого Юрія Савранського та як вони разом уявляють своє спільне майбутнє.

Артистка зізналася, що в її мріях вони вже живуть однією великою родиною. За словами Денисенко, вона добре знає дітей Савранського і вже встигла знайти з ними спільну мову. Не менш теплі стосунки склалися і між її сином та сином обранця. Попри різницю у віці, хлопчики швидко потоваришували. Їх об’єднують однакові захоплення, тож разом вони із задоволенням граються та проводять час.

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«Я завжди мислю тільки позитивно. Ну, тобто в своїх мріях ми з Юрою живемо разом, всі наші дітки з нами. Я гарно знаю його дітей, ми налагодили контакт. І мій синочок, коли ми разом, дуже класно проводить час. Плюс-мінус у Юри син і мій, є різниця у віці, але у них інтереси в хлопчиків — машинки, батути. Вони так по характеру гарно складаються разом і гарно грають. Тому — найсвітліше майбутнє», — поділилася акторка в інтерв’ю Лєрі Татарчук.

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Наталка Денисенко / © скриншот з відео

Водночас Денисенко наголосила, що для неї надзвичайно важливо не сприймати кохану людину як власність. Вона переконана, що така філософія допомагає ще більше цінувати близьких і кожну мить поруч із ними. Акторка також зауважила, що це правило стосується не лише стосунків між чоловіком і жінкою, а й дітей та батьків.

«Зараз ми живемо дійсно в страшних обставинах. І коли ми розуміємо, що будь-яку людину ми можемо втратити, то виростає цінність. Тому, звичайно, я ці стосунки дуже ціную, тому що я розумію, що я не знаю, що буде завтра. Може бути мільйон варіантів. Але так як мене дуже любить Боженька, то я думаю, він буде робити все, щоб я була щаслива», — сказала знаменитість.

Наталка Денисенко / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно наречений Наталки Денисенко просто перед весіллям змінив прізвище і показав свій новий паспорт.

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