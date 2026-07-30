Помер легендарний британський актор "Гри престолів" і "Доктора Хто": що стало причиною смерті зірки

Том Чедбон / © скриншот

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Британський актор Том Чедбон, відомий за ролями у «Грі престолів», «Докторі Хто» та фільмі про Джеймса Бонда «Казино Рояль», помер у віці 80 років.

Сумну звістку підтвердила у Facebook компанія Fantom Events, із якою артист співпрацював протягом багатьох років. Там повідомили, що Чедбон пішов із життя минулими вихідними. Причину смерті його рідні та близьке оточення вирішили не оприлюднювати. Новина швидко сколихнула шанувальників британського телебачення та колег актора. У компанії наголосили, що він залишив по собі не лише десятки ролей, а й теплі спогади тих, хто мав нагоду з ним працювати.

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«Нам дуже прикро дізнатися про те, що минулого вікенду помер Том Чедбон. Том був добре знайомий багатьом завдяки численним ролям у телесеріалах та фільмах, зокрема у „Докторі Хто“, „Джеймсі Бонді“ та „Грі престолів“. У роботі з ним завжди відчувалася теплота та привітність, і ми висловлюємо свої співчуття його родині у цей сумний час», — йдеться у повідомленні.

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Том Чедбон / © скриншот

На звістку про смерть актора також відреагували його колеги. Зокрема, британська акторка Ліза Бауерман, яка працювала разом із Чедбоном над проєктами всесвіту «Доктора Хто», не приховувала емоцій. Вона коротко, але щиро висловила свої співчуття.

«О ні… Я не чула. Як неймовірно сумно. Він був чудовий», — написала акторка.

Том Чедбон / © скриншот

Том Чедбон / © скриншот

За десятиліття творчої кар’єри Том Чедбон став одним із найвідоміших характерних акторів британського телебачення. На його рахунку понад 120 ролей у кіно та серіалах. Попри те, що він рідко виконував головних героїв, його персонажі незмінно запам’ятовувалися глядачам.

Том Чадбон народився 27 лютого 1946 року в англійському Лутоні. Акторську кар’єру він розпочав наприкінці 1960-х, а широке визнання здобув після появи у культовому серіалі «Доктор Хто», де зіграв одразу кількох персонажів у різні роки. Також він з’явився у фільмі про агента 007 «Казино Рояль», а однією з останніх його гучних робіт стала роль верховного септона Мейнарда у фінальному сезоні «Гри престолів».

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Том Чедбон / © скриншот

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