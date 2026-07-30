Стилісти назвали п’ять речей, які завжди будуть в моді: їх можна носити все життя

Базовий гардероб: які речі завжди в тренді / © Фото з відкритих джерел

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Мода змінюється майже щосезону, однак є речі, які не підвладні часу. Саме вони становлять основу гардероба багатьох людей і легко поєднуються як із сучасними трендами, так і з класичним одягом. Стилісти наголошують: перш ніж позбуватися старих речей, варто уважно переглянути свою шафу. Деякі моделі можуть прослужити ще багато років і при цьому виглядати не менш актуально, ніж новинки з магазинів. Секрет таких речей полягає у простому крої, якісних матеріалах і нейтральних кольорах. Вони не прив’язані до швидкоплинних модних тенденцій, тому їх можна носити десятиліттями.

Класичний тренч

Тренч уже понад сто років залишається одним із найуніверсальніших видів верхнього одягу. Його легко поєднувати з джинсами, класичними брюками, сукнями чи спідницями.

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Найбільш практичними вважаються моделі бежевого, пісочного, сірого або чорного кольору. Вони підходять практично до будь-якого стилю та не втрачають актуальності незалежно від модних тенденцій.

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Біла сорочка

Проста біла сорочка давно стала символом елегантності. Вона однаково буде доречною для офісу, святкових заходів і навіть для повсякденних образів.

Її можна носити навипуск, заправляти в джинси чи брюки, комбінувати з жилетами, піджаками або светрами. Якщо сорочка пошита з натуральної тканини й має лаконічний крій, вона залишатиметься модною багато років.

Темно-сині джинси прямого крою

Попри появу нових фасонів, прямі джинси класичного синього кольору стабільно залишаються серед найпопулярніших моделей.

Вони пасують людям різного віку, добре поєднуються як зі спортивним, так і з діловим одягом, а також допомагають створити охайний і сучасний образ без зайвих зусиль.

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Шкіряні черевики та лофери

Якісне шкіряне взуття завжди вважається вдалою інвестицією. Якщо правильно доглядати за ним, воно може служити не один десяток років.

Особливо універсальними залишаються чорні, темно-коричневі й бежеві лофери, оксфорди чи класичні черевики. Таке взуття легко поєднується майже з будь-яким гардеробом і не виходить із моди.

Жакет прямого крою

Добре пошитий піджак або жакет здатний миттєво зробити образ більш дорогим і вишуканим.

Сьогодні його носять не лише з класичними брюками, а й із джинсами, футболками, сукнями та навіть шортами. Саме тому стилісти радять не поспішати позбавлятися якісних моделей, навіть якщо вони були придбані багато років тому.

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